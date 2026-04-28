鉅亨網新聞中心 2026-04-28 13:40

小米 (01810-HK) 於週二（28 日）宣布旗下最強模型 MiMo-V2.5 系列，採 MIT 授權協議，允許商業推理部署與二次訓練，無需額外授權。此次開源由小米 AI 負責人羅福莉帶隊研發，並同步推出 100 兆 Token 免費激勵計畫。

MiMo-V2.5-Pro 為混合專家架構（MoE）模型，總參數量達 1.02 兆（1.02T），其中 420 億（42B）個啟動參數，支援最長 100 萬 Token 的超長上下文處理，Token 效率相較前代大幅提升。

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模型採局部滑動視窗注意力（SWA）與全局注意力（GA）以 6:1 比例交錯設計，可在長上下文場景下將 KV 快取記憶體佔用縮減近 7 倍，同時維持效能表現。

此外，內建輕量級多標記預測（MTP）模組，可將輸出吞吐量提升約三倍，並加速強化學習部署。

預訓練規模方面，MiMo-V2.5-Pro 使用 27 兆（27T）個 Token、FP8 混合精度進行訓練，原生序列長度 32K，再透過上下文擴展至 100 萬 Token。

另一款 MiMo-V2.5 則是一個 3,100 億（310B）參數的稀疏 MoE 多模態模型，啟動參數 150 億（15B），以 48 兆 Token 訓練，整合自研視覺與音訊編碼器，具備跨模態理解能力。

小米公布的最新評測結果顯示，MiMo-V2.5-Pro 在 GDPVal-AA（Elo）、Claw-Eval（Pass^3）等多項基準測試中，超越了 DeepSeek 最新開源的 DeepSeek-V4-Pro，也優於甫發布不久的 Kimi K2.6 等主流閉源模型，總體排名第一。

MiMo-V2.5 則在 Claw-Eval Text、Terminal-Bench 2.0、SWE-Bench Pro 等多項軟體工程及代理任務評測中，大幅領先 DeepSeek-V4-Flash。

開源首日，MiMo-V2.5-Pro 即宣布完成與阿里巴巴 (09988-HK) 平頭哥、亞馬遜 (AMZN-US) 雲端運算服務（基於 Trainium2 晶片）、超微半導體 (AMD-US) （ROCm 開源軟體棧）、百度 (09888-HK) 崑崙芯、燧原科技、沐曦 (688802-CN) 、天數智芯 (09903-HK) 共七家晶片廠商的接入適配，同步完成 SGLang 與 vLLM 兩大主流推理框架的 Day 0 適配。

生態激勵：30 天免費發放 100 兆 Token

與此同時，小米也同步推出「MiMo Orbit 計畫」，涵蓋兩大方向：

百兆 Token 創造者激勵計畫：面向全球 AI 用戶，於 2026 年 4 月 28 日至 5 月 28 日期間免費發放共計 100 兆 Token 權益，通過審核者最高可獲得價值人民幣 659 元的 Max 檔位 Token Plan，額度發完為止。

代理生態共建計畫：面向全球代理框架團隊，提供 Token 免費支持，並共同舉辦 AI Hackathon 等活動，目前已與 OpenCode、Hermes Agent、KiloCode 等框架廠商展開深度合作。

此次小米 MiMo-V2.5-Pro 在測評上直接挑戰 DeepSeek，標誌著中國國產大模型的開源競爭已進入白熱化階段。