鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-27 15:21

中國人工智慧（AI）新創公司 DeepSeek 祭出大規模降價攻勢，為開發者提供新旗艦模型 DeepSeek-V4-Pro 優惠價。

根據《路透》報導， DeepSeek 近日在 X 平台宣布，旗下最新發布的 AI 模型 DeepSeek-V4-Pro 將提供開發者限時優惠，即日起至 5 月 5 日止，享有 75% 折扣。

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與此同時，DeepSeek 也宣布全線 API 輸入快取命中費用調降至原價的十分之一。

DeepSeek 於上週五（24 日）正式推出備受期待的 V4 模型預覽版，此版本已針對華為晶片技術進行優化適配。

V4 系列共推出兩款版本：效能更強、定價較高的 Pro 版，以及輕量化、低成本的 Flash 版。

在性能表現方面，DeepSeek 表示，V4 Pro 版在世界知識類基準測試中的表現超越同類開源模型，僅次於 Google(GOOGL-US) 旗下的閉源模型 Gemini-Pro-3.1。