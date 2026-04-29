鉅亨網編譯莊閔棻
美國國防部高級官員近日向國會坦承，美國目前「對高超音速武器或巡弋飛彈毫無防禦能力」，此番表態正值美國總統川普耗資 1850 億美元的「金穹」導彈防禦系統持續面臨外界質疑之際。
根據《南華早報》報導，負責飛彈防禦與嚇阻政策的助理國防部長柏科維茲（Marc Berkowitz）在參議院聽證會上表示：「金穹將透過剝奪敵方以脅迫或侵略手段達成目標的能力，進而強化嚇阻效果。」
當被追問這項爭議性計畫的急迫性時，柏科維茲坦言：「我們今天對高超音速武器、巡弋飛彈，乃至先進巡弋飛彈，都沒有任何防禦手段。」
他並強調：「中國是我們的主要競爭對手。我們將在第一島鏈建立拒止防禦，並以實力優勢來嚇阻中國。」其他出席作證者則提到，中國與俄羅斯的飛彈武庫正迅速擴張。
太空飛彈防禦攔截系統的構想由川普於去年提出。「金穹」目標是在其第二任期於 2029 年 1 月屆滿前完成部署。
該計畫初估造價為 1750 億美元，計劃持續到 2035 年，但美國太空軍上月又上調 100 億美元。
依據美國國防部上週公布的 2027 財年預算申請文件，「金穹」單一財年即計劃爭取 179 億美元經費，其中 171 億美元擬透過預算調解程序籌措，而非走一般撥款流程。
美國國防部上週也表示，將在國防預算中劃設一項規模達 7500 億美元的「總統優先事項」預算項目，涵蓋「金穹」、無人機優勢、AI，以及國防工業基礎的強化。
當飛彈防禦局局長、空軍中將柯林斯（Heath Collins）在聽證會上被問及中國持有多少飛彈、無人機等攻擊系統時表示，相關數字列為機密，「但依威脅類型不同，從數百枚到數萬枚不等」。
根據媒體報導，美國太空軍已向包括 SpaceX 與洛克希德馬丁 (LMT-US) 在內的 12 家供應商，授出總額最高達 32 億美元的合約，用於開發潛在的太空攔截系統。
對於美國的計畫，中國則於去年警告此舉將加劇軍備競賽風險，並可能「將外太空變成戰場」，批評美方「執迷於追求絕對安全」。
報導指出，美國總統每年提出的預算案，與其說具有法律約束力，不如說是一份政策優先順序的宣示；最終預算金額仍由掌握財政權的國會決定。
依據 100 席的美國參議院規則，部分支出法案可透過「預算協調程序」以 50 票簡單多數通過，但其他法案則需 60 票門檻。
在川普提出的 2027 財年軍事預算中，約 1.15 兆美元的可自由支配支出需取得 60 票才能在參議院過關；相較之下，其餘約 3500 億美元則可透過預算協調程序，以簡單多數通過。
不過，已有多位國會議員對川普政府慣常利用該程序爭取額外資金表達關切。例如，無黨籍參議員 Angus King 就再次直言稱：「這種先例令我深感不安」。
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