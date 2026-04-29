鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-29 15:00

美國國防部高級官員近日向國會坦承，美國目前「對高超音速武器或巡弋飛彈毫無防禦能力」，此番表態正值美國總統川普耗資 1850 億美元的「金穹」導彈防禦系統持續面臨外界質疑之際。

根據《南華早報》報導，負責飛彈防禦與嚇阻政策的助理國防部長柏科維茲（Marc Berkowitz）在參議院聽證會上表示：「金穹將透過剝奪敵方以脅迫或侵略手段達成目標的能力，進而強化嚇阻效果。」

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當被追問這項爭議性計畫的急迫性時，柏科維茲坦言：「我們今天對高超音速武器、巡弋飛彈，乃至先進巡弋飛彈，都沒有任何防禦手段。」

他並強調：「中國是我們的主要競爭對手。我們將在第一島鏈建立拒止防禦，並以實力優勢來嚇阻中國。」其他出席作證者則提到，中國與俄羅斯的飛彈武庫正迅速擴張。

太空飛彈防禦攔截系統的構想由川普於去年提出。「金穹」目標是在其第二任期於 2029 年 1 月屆滿前完成部署。

該計畫初估造價為 1750 億美元，計劃持續到 2035 年，但美國太空軍上月又上調 100 億美元。

依據美國國防部上週公布的 2027 財年預算申請文件，「金穹」單一財年即計劃爭取 179 億美元經費，其中 171 億美元擬透過預算調解程序籌措，而非走一般撥款流程。

美國國防部上週也表示，將在國防預算中劃設一項規模達 7500 億美元的「總統優先事項」預算項目，涵蓋「金穹」、無人機優勢、AI，以及國防工業基礎的強化。

當飛彈防禦局局長、空軍中將柯林斯（Heath Collins）在聽證會上被問及中國持有多少飛彈、無人機等攻擊系統時表示，相關數字列為機密，「但依威脅類型不同，從數百枚到數萬枚不等」。

根據媒體報導，美國太空軍已向包括 SpaceX 與洛克希德馬丁 (LMT-US) 在內的 12 家供應商，授出總額最高達 32 億美元的合約，用於開發潛在的太空攔截系統。

對於美國的計畫，中國則於去年警告此舉將加劇軍備競賽風險，並可能「將外太空變成戰場」，批評美方「執迷於追求絕對安全」。

報導指出，美國總統每年提出的預算案，與其說具有法律約束力，不如說是一份政策優先順序的宣示；最終預算金額仍由掌握財政權的國會決定。

依據 100 席的美國參議院規則，部分支出法案可透過「預算協調程序」以 50 票簡單多數通過，但其他法案則需 60 票門檻。

在川普提出的 2027 財年軍事預算中，約 1.15 兆美元的可自由支配支出需取得 60 票才能在參議院過關；相較之下，其餘約 3500 億美元則可透過預算協調程序，以簡單多數通過。