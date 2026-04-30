鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-30 16:10

寒武紀 (688256-CN)今 (30) 日股價開高走高，終場漲停作收，大漲 20% 至每股 1699.96 元(人民幣，下同)，創歷史新高並超越源杰科技重奪 A 股「股王」寶座，並以 284.66 億元拿下今日成交量榜首位置。

AI算力需求狂飆！寒武紀Q1營收、淨利史上最佳 今收漲停重登股王寶座 市值破7000億元(圖:shutterstock)

寒武紀昨 (29) 日發佈今年第一季財報，實現營收 28.85 億元，年增 159.56%，淨利亦年增 185.04% 至 10.13 億元，主要受益於 AI 推動算力需求增加，兩項業績數據均為寒武紀歷史最優水準。

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寒武紀表示，業績增長主因為受益於 AI 行業算力需求的持續攀升，公司憑藉產品的優異競爭力持續拓展市場，積極推動 AI 應用場景落地。

此外，寒武紀還發佈公告表示，該公司今年首季計提信用減值損失及資產減值損失合計約 2.45 億元，相應減少公司第一季度合併利潤總額約 2.45 億元。

資產減值損失主要係因寒武紀今年首季計提存貨跌價損失，因該公司前期對原物料進行了戰略備貨，本季度部分原材料庫齡增長，計提的存貨跌價準備相應增加。

寒武紀表示，該公司管理層高度重視並嚴格把控存貨，將進一步加大市場開拓力度，深入挖掘行業客戶需求，加快庫存周轉速度，降低庫存風險。

去年，受益於人工智慧行業算力需求的持續攀升，寒武紀全年實現營收 64.97 億元，年增 453.21%，其中雲端產品線實現營收 64.77 億元，年增 455.34%，佔主營業務收入的比重接近 99.7%。

據悉，寒武紀產品持續在營運商、金融、互聯網等重點行業場景落地應用，其軟體平台的易用性、大規模商業場景部署穩定性及 AI 應用場景普適性，均通過客戶嚴苛環境驗證。目前，該公司產品已規模應用於大模型演算法企業、伺服器廠商、AI 應用公司，輻射雲計算、能源、教育、金融、電信、醫療、互聯網等領域的智慧化升級進程。

寒武紀表示，未來該公司將持續加大市場開拓力度。除為傳統 AI 應用場景提供穩定算力支撐外，將全面推進大模型適配優化工作。