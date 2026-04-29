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盤中速報 - 深證成指上漲296.43點至15126.884點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日02:20，深證成指上漲296.43點（或2%），暫報15126.88點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.01%
  • 近 1 月：+7.78%
  • 近 3 月：+3.4%
  • 近 6 月：+10.43%
  • 今年以來：+9.65%

焦點個股


汽車拆解概念概念領漲+4.74%。其中 華宏科技(002645-CN) 上漲 10% ; 東方新能(002310-CN) 上漲 7.29% ; 格林美(002340-CN) 上漲 4.48% 。

燃料乙醇概念領漲+4.52%。其中 溢多利(300381-CN) 上漲 11.16% ; 久吾高科(300631-CN) 上漲 3.84% ; 雙塔食品(002481-CN) 上漲 2.24% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指汽車拆解概念燃料乙醇

相關行情

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華宏科技23.43+10.0%
東方新能3.2+5.96%
格林美9.39+5.15%
溢多利7.04+10.7%
久吾高科27.85+3.76%
雙塔食品4.56+2.01%

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