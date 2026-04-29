盤中速報 - 深證成指上漲296.43點至15126.884點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日02:20，深證成指上漲296.43點（或2%），暫報15126.88點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.01%
- 近 1 月：+7.78%
- 近 3 月：+3.4%
- 近 6 月：+10.43%
- 今年以來：+9.65%
焦點個股
汽車拆解概念概念領漲+4.74%。其中 華宏科技(002645-CN) 上漲 10% ; 東方新能(002310-CN) 上漲 7.29% ; 格林美(002340-CN) 上漲 4.48% 。
燃料乙醇概念領漲+4.52%。其中 溢多利(300381-CN) 上漲 11.16% ; 久吾高科(300631-CN) 上漲 3.84% ; 雙塔食品(002481-CN) 上漲 2.24% 。
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