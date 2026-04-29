鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-29 11:00

阿拉伯聯合大公國（UAE）近日突然宣布退出石油輸出國組織（OPEC），震驚國際能源市場。早在 1971 年建國之前，阿聯便已是 OPEC 成員，此次驟然退出，被外界視為全球油市秩序的重大轉折。

根據《BBC》報導，OPEC 長期透過調節產量與分配配額，掌控國際原油價格。儘管沙烏地阿拉伯是組織內最大產油國，阿聯卻擁有第二高的備用產能，是僅次於沙國的關鍵「調節生產國」。

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然而，OPEC 的配額制度將阿聯的日產量限制在 300 至 350 萬桶，使其無法充分發揮已投入龐大資金建置的產能。報導稱，正是這一點促使阿聯重新審視其長期立場。

分析指出，阿聯為了履行組織義務所付出的代價，遠比其他成員國更為沉重，犧牲的潛在收益不成比例。

此次退出的時間點，也引發外界對波斯灣地區局勢的聯想。分析人士指出，伊朗戰事所帶來的地緣政治壓力，正在影響阿聯與伊朗的關係，也可能進一步衝擊其與沙烏地阿拉伯原本已趨於緊張的雙邊關係。

目前，波斯灣的海上通道荷姆茲海峽正遭受雙重封鎖，嚴重影響石油、天然氣、汽油、塑膠乃至糧食的國際價格。

與此同時，阿聯官員也積極提出替代方案，計畫興建新管線，繞開荷姆茲海峽，將阿布達比油田的原油直接輸送至使用率偏低的富查伊拉港。

儘管現有管線已在滿載運轉，但阿聯仍需擴充容量以因應日後更大規模的產出。

退出 OPEC 後，阿聯將不再受配額限制，目標日產量可望推升至 500 萬桶。市場人士擔憂，沙烏地阿拉伯可能為此發動石油價格戰進行反制。儘管憑藉更多元化經濟結構的阿聯或可承受衝擊，但其他財政較為脆弱的 OPEC 成員國則未必。

與此同時，若荷姆茲海峽局勢獲得緩解，目前每桶 110 美元的國際油價，也有可能在今年稍後回落至 50 美元左右。

值得注意的是，OPEC 在全球油市的話語權已大不如前。其在國際貿易石油中的佔比，從 1970 年代的 85% 縮減至今日約 50%，石油對全球經濟的主宰地位亦日趨下滑。

有一種解讀方式認為，阿聯的行動反映出全球對石油依賴降低的趨勢；在當前這場動盪中，也出現了一些其他跡象：中國在電氣化方面的大量投資，已幫助緩衝油價與天然氣價格上漲所帶來的經濟衝擊。

根據一些估算，中國在汽車、卡車與鐵路運輸的電氣化，已使該國的石油需求每日減少約 100 萬桶。隨著這一趨勢在全球加速擴展，全球石油需求可能會逐步趨於平穩。

分析指出，從這個角度來看，在需求可能大幅下滑之前，阿聯盡快從石油儲備中獲取最大收益是合理的策略。

《BBC》指出，未來情勢將在很大程度上取決於，一旦波斯灣的衝突結束後，「新常態」會是什麼樣子。

阿聯退出 OPEC 的舉動，可能引發連鎖效應，促使更多成員跟進，並對沙烏地阿拉伯帶來相當大的壓力。

一旦油輪再次通過荷姆茲海峽，或阿聯加倍推動新管線建設，阿聯的石油供應將以前所未有的速度湧入市場，不再受 OPEC 配額限制。