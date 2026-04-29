鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-29 10:41

美國總統川普週二（28 日）表示，伊朗已向他傳達訊息，稱該國正處於「崩潰狀態」，希望美國盡快開放荷姆茲海峽，以便伊朗有時間「釐清其領導層局勢」。川普並未透露此訊息的傳遞管道或具體來源。

根據《時代雜誌》報導，川普的表態，恰逢外界披露伊朗最新提案之際。據報導，伊朗提議以美國解除對其港口的封鎖換取海峽開放，但刻意迴避核武計畫議題，此舉令川普不滿。

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白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）重申立場：「我們的紅線清晰明確，總統只會接受真正有利於美國人民與全球利益的協議。」

國務卿盧比歐（Marco Rubio）則明確拒絕任何將核問題邊緣化的方案。他警告，只要伊朗現行神權政體持續掌權，終有一日將謀求核武，強調這是「必須正視的根本問題」。

他亦質疑伊朗談判誠意，指其談判代表意在「拖延時間」，並強調美方絕不允許伊朗以任何形式控制荷姆茲海峽的通行權。

盧比歐說：「那是國際水道，我們不能讓這種做法被視為正常，也不能容忍由伊朗來決定誰可以使用這些國際水道，以及你必須付多少錢才能通行。」

美伊和平談判目前已全面停擺。川普上週取消了女婿庫許納與特使威特科夫赴巴基斯坦伊斯蘭瑪巴德的行程，副總統范斯原定的訪問計畫亦臨時喊停，理由是伊朗談判代表是否出席仍充滿變數。

川普將談判破裂歸咎於伊朗內部的嚴重內鬥，尤其是在美以聯合空襲擊殺最高領袖哈米尼之後，領導層陷入群龍無首的混亂局面。

他說：「他們的領導層已經不在了，這是件好事，因為他們比我們現在正在打交道的人更加激進。我們目前接觸的這些人，有些相當理性，有些則不然，而且他們彼此之間也不合，內部衝突很多。」