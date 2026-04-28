鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-28 13:08

美國總統川普週一（28 日）發出訊號，表明他不太可能接受伊朗最新提出的談判方案。伊朗此前提議先重新開放荷姆茲海峽，再於後續談判中處理核武計畫相關問題，但此舉被美方視為將削弱自身談判籌碼。

根據《CNN》報導，兩名知情人士透露，川普已在週一（27 日）與高層國安官員舉行的會議中表達了對伊朗方案的態度，傾向於不予接受。伊朗方面在過去數日內已將這份提案傳達給美方。

‌



美國官員指出，若在未解決伊朗核濃縮問題、或其囤積近武器級鈾的疑慮之前便重開荷姆茲海峽，將使美方在談判中喪失重要籌碼。

然而，若任由這條關鍵水道持續封閉，則將延長能源價格高漲的局面，進一步推升美國國內油價。

週一會議結束後，川普的下一步行動仍不明朗。美國官員表示，他們對伊朗政權內部的分歧深感憂慮，且不確定究竟誰握有達成協議的最終決策權。

然而，川普在公開場合對於重啟美國轟炸行動的想法表現出懷疑態度；在他上週延長停火後，該行動目前仍處於暫停狀態。