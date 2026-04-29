鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-29 14:00

《華爾街日報》週二 (28 日) 引述美國官員談話報導指出，美國總統川普已指示幕僚為長期封鎖伊朗做準備，旨在打擊德黑蘭政權資金來源，以高風險方式迫使其在核問題上作出讓步。

美伊博弈進入消耗戰！WSJ：川普準備長期封鎖伊朗 視其為「風險最低」選項(圖:shutterstock)

美方官員稱，在近期多次會議中，川普決定繼續通過阻止船隻進出伊朗港口，來加大對伊朗的經濟與石油出口的打壓力度。

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川普評估認為，恢復轟炸或從衝突中抽身等其他選項，都比維持封鎖的風險更大。此舉標誌著美伊衝突恐步入一個新階段。

自 4 月 7 日美伊雙方停火並結束大規模空襲以來，川普已多次收斂升級衝突的姿態，為外交談判留出空間，但仍希望加強施壓伊朗，直到德黑蘭屈服於拆除所有核設施的核心要求。

川普周二在 Truth Social 表示，封鎖正將伊朗推向「崩潰邊緣」。

一位美國高官表示，封鎖顯然正在重創伊朗經濟，並促使德黑蘭向華府發出新的接觸信號。

然而，持續的封鎖也推高汽油價格，損及川普支持率，並進一步削弱共和黨在期中大選的前景。

此外，封鎖還導致荷姆茲海峽的船隻通行量降至戰爭爆發以來最低水準，聯合國數據顯示相關船舶通行量已下降超過九成。

伊朗方面日前則提出「分三步走」的新談判方案，即先重開海峽，將核談判留待最後階段。但川普對此並不滿意，認為這證明德黑蘭並非本著誠意進行談判，因該方案前兩階段均未涉及伊朗核問題。

美國國務卿盧比歐也明確表示，不可能接受任何排除核問題的協議。

目前，美伊雙方在核心議題上針鋒相對，伊朗堅持對荷姆茲海峽的管轄權並要求美國解除封鎖，而美國則將「永久開放海峽」作為優先事項，試圖通過封鎖施壓伊朗放棄管控。

分析人士指出，川普的決定凸顯了一個事實：總尋求快速且易於宣傳的勝利的總統，眼下手中並沒有什麼「靈丹妙藥」，單方面停戰能為衝突提供快速出路並緩解經濟壓力，但亦等同向伊朗示弱，而重啟敵對行動雖會進一步削弱伊朗，但伊朗很可能通過破壞波斯灣地區能源基礎設施來反擊，長期封鎖雖能削減伊朗的資金，卻會迫使美軍在中東長期駐紮，且無法保證伊朗會就此「投降」。

缺乏明確、果斷的解決路徑，也讓一些美國官員認為，這場持續數周的衝突最終可能走向一種既不達成核協議、也不重啟大規模戰爭的僵局。

目前，川普政府內部正就下一步行動收到相互矛盾的建議。一些官員和外部盟友公開敦促白宮繼續對德黑蘭施壓，而另一些與總統關係密切的商界領袖則擔心封鎖或進一步的戰爭只會損害經濟，在期中大選臨近之際成為政治上的致命一擊。