鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-29 15:10

美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間周四 (30 日) 凌晨 2 點公布決議，這可能是鮑爾以主席身分主持的最後一場會議，市場普遍預期，他將帶領決策官員再次採取謹慎立場、讓利率按兵不動，因為在通膨仍頑強、勞動力市場展現韌性的情況下，目前幾乎沒有降息空間。

Fed 正面臨通膨率連續五年高於 2% 目標的挑戰，另一方面，勞動力市場雖然疲軟，但未陷入困境，因此至少目前還不是寬鬆政策的時候。

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經濟學家、前 Fed 副主席佛格森 (Roger Ferguson) 說：「就雙重使命而言，他們可能會說勞動力市場大致穩定，至於通膨使命方面，3% 通膨率顯示仍有許多工作要做。我希望他們主張『我們將按兵不動一段時間，看看情況如何發展』。」

高盛經濟學家 David Mericle 也認為，會後聲明可能會釋出勞動力市場的利多消息，但坦承通膨數據較高，預料將維持現行的政策指引不變。他預測決策官員之間將就維持現狀達成強烈共識，可能只會出現一張異議票，與 3 月時一致。

目前市場也反映聯邦公開市場委員會 (FOMC) 維持利率不變的機率為 100%，因此焦點將全面轉向鮑爾。除非接下來出現意外，否則美國總統川普指定的繼任者華許(Kevin Warsh)，可望在鮑爾的主席任期在 5 月結束過後接任。考量到人事過渡期，鮑爾這場會後記者會提供的政策指引價值可能打折。

通膨仍是關鍵

鮑爾的會後記者會通常是市場緊盯的盛事，但這次與其說是未來政策步調的風向球，不如說是一位 Fed 領導人的告別演說，而鮑爾在任內與總統的關係，堪稱美國央行史上最緊張的時期之一。

前紐約聯準銀行資深分析師、現任 Mutual of America 資本管理公司經濟與固定收益研究副總裁的 Jerry Tempelman 表示：「如果鮑爾留在理事會，我可能會試圖解讀他在記者會言談間的弦外之音。但鑑於華許極可能很快就會接任主席，所有周邊措辭等可能變得沒那麼重要。」

從溝通的角度來看，Tempelman 認為焦點將在通膨上。Fed 偏好的指標顯示，剔除食物與能源後的核心通膨率近期落在 3%。

原油價格目前在每桶 100 美元附近徘徊，全美平均汽油價格再度飆升，目前約為每加侖 4.18 美元，讓 Fed 決策之路變得更加複雜。

Tempelman 指出：「通膨持續遠高於所有人的預期，也遠高於 Fed 的目標。大家都預期這將是鮑爾的最後一場會議。我認為決策本身幾乎沒有不確定性，而且從 6 月會議起，Fed 將由華許接掌。」

鮑爾下一步？

然而，這並不代表鮑爾的未來已經定案：現任主席仍可選擇在剩餘的兩年理事任期內留任，但鮑爾目前尚未透露任何意向。

在 3 月的會議上，鮑爾曾表示在 Fed 總部翻修工程的調查結束前不會離職。目前哥倫比亞特區聯邦檢察官 Jeanine Pirro 已將該調查轉交給 Fed 監察長辦公室，在政治上，此舉代表為華許的主席確認鋪好路。