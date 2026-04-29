鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-29 17:10

隨著美國期中選舉進入倒數 6 個月，川普政府提出的總額 1.5 兆美元、大幅增長 44% 的國防預算，正遭到共和黨內部的罕見抵制。

國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 預計周三 (29 日) 及周四前往國會，為這份預算進行辯護，但目前兩黨成員均已表達反對意見。

‌



共和黨人目前正試圖強化其經濟論調，以吸引關注生活成本問題的選民。在伊朗戰爭引發爭議的背景下，大幅增加國防開支被視為一種風險，可能導致受歡迎的國內民生計畫遭到削減。

儘管黨內鷹派傾向支持，但許多共和黨人抱怨，川普並未說明這筆高達 4400 億美元的增額具體將如何使用。此外，這筆預算甚至不包括川普希望獨立處理的伊朗戰爭經費。

美國企業研究院 (AEI) 預算專家 Todd Harrison 指出，國防部似乎缺乏一套完整的計畫，來處理如此龐大的資金。例如，五角大廈計畫撥款 546 億美元給「國防自主戰爭小組」發展無人機技術，這一數字是今年預算的 250 倍，卻幾乎沒有提供具體的理由。

川普的盟友、參議員強生 (Ron Johnson) 也對此表示不滿，直言「軍事工業複合體正在敲詐我們」，並強調必須嚴審預算的去向，以避免歷史上曾出現的浪費與濫用現象。

在政治層面上，川普過去常用威脅在初選中支持對手來逼迫共和黨人支持其法案，但隨著許多黨員決定退休，且多數初選截止日期已過，這種手段在今年夏天已失去效力。

參議院撥款委員會主席 Susan Collins 表示，她目前無法承諾支持該計畫，並認為在今年夏天通過如此巨額的預算成長幾乎是不可能的。