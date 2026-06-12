鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-13 05:38

美股週五 (12 日) 收盤走高，市場持續消化美伊和平協議可能達成的消息，同時馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US) 以史上最大 IPO 之姿掛牌上市，股價首日大漲逾 19%，推動市場風險偏好回升。美國消費者信心改善、通膨預期降溫，也為市場帶來支撐。

‌



國際油價延續跌勢，布蘭特原油期貨跌幅超過 3%。市場評估美國與伊朗有望在下週七大工業國集團 (G7) 峰會前達成協議、重新開放荷姆茲海峽的消息。巴基斯坦總理稱，美國和伊朗已就一項協議達成「最終協議文本」。

伊朗媒體《Mehr News》進一步指出，美伊諒解備忘錄還將涵蓋解凍伊朗海外資金，但飛彈計畫不在談判範圍內。

不過，川普週五在 Truth Social 發文批評伊朗向媒體透露的內容「與雙方書面協議完全不符」，並指責德黑蘭缺乏誠信，要求伊朗盡快調整立場，一度引發市場對協議前景的擔憂。

隨後，伊朗外長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 表示，雙方「從未像現在這麼接近達成協議」，並呼籲媒體避免過度揣測內容，細節將在「適當時候」公布。

經濟數據方面，美國密西根大學公布，6 月初消費者信心指數由 5 月歷史低點 44.8 回升至 48.9，高於前值。一年期通膨預期為 4.6%，低於市場預估，顯示通膨壓力有所緩和。

美股週五 (12 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 353.51 點，或 0.70%，報 51,202.26 點。

那斯達克指數上漲 79.18 點，或 0.31%，報 25,888.84 點。

S&P 500 指數上漲 37.16 點，或 0.50%，報 7,431.46 點。

費城半導體指數上漲 200.03 點，或 1.52%，報 13,371.47 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 142.64 點，或 0.84%，報 16,899.25 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.26%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.52%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.53%；微軟 (MSFT-US) 小漲 0.10%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.23%。

台股 ADR 全線收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.68%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.59%；聯電 ADR (UMC-US) 勁揚 4.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 0.20%。

企業新聞

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US) 週五 (13 日) 正式掛牌交易，以每股 150 美元開盤，終場收在 161.11 美元，較每股 135 美元的 IPO 定價勁揚 19.34%，市值一舉衝上 2.1 兆美元，躋身美國市值第六大上市公司。

隨著 SpaceX 上市，執行長馬斯克 (Elon Musk) 身價在帳面上突破 1 兆美元，成為全球首位「兆富豪」

Robinhood (HOOD-US) 收紅 1.04% 至每股 93.19 美元，SpaceX 上市首日交易過程中，Robinhood 因湧入大量交易需求一度出現服務延遲，午後系統已逐步恢復正常。

Meta (META-US) 收黑 0.26% 至每股 566.98 美元，《The Information》報導，Meta (META-US) 正著手建立內部平台，追蹤員工使用 AI Token 的情況，並設定預算與使用上限，以控制日益攀升的 AI 成本。

AMD (AMD-US) 勁揚約 5%。花旗將 AMD 評級由「中立」上調至「買進」，認為 AMD 可望在 GPU 市場從輝達 (NVDA-US) 手中搶下更多市占，進一步帶動獲利成長。

那斯達克宣布季度成分股調整結果，將自 6 月 22 日起新增五家公司納入那斯達克 100 指數。CoreWeave (CRWV-US) 勁揚 5.02% ，Astera Labs (ALAB-US) 收低 0.087% ，Nebius Group (NBIS-US) 大漲 4.55%，泰瑞達 (TER-US) 升幅近 6%。Rocket Lab (RKLB-US) 慘崩 10.79%。

華爾街分析

AJ Bell 市場主管 Dan Coatsworth 表示，SpaceX 不僅刷新 IPO 募資紀錄，也讓其他大型上市案相形失色。在原本估值已接近 2 兆美元的情況下，SpaceX 掛牌首日仍能增加千億美元市值，表現相當驚人。

分析師提醒，IPO 熱潮往往伴隨劇烈波動，通常新股在上市初期受到市場追捧，但隨著禁售期結束、早期投資人獲利了結，以及財報表現接受考驗，股價可能進入整理期。Meta、Robinhood 與 Coinbase 等公司過去都曾經歷類似循環。

LPL Financial 經濟學家 Jeffrey Roach 則指出，若伊朗衝突逐步降溫並帶動供應鏈改善，通膨壓力有望減輕，聯準會未來幾次會議預料將按兵不動，反之，若衝突持續整個夏季，通膨壓力恐再度升高，將進一步拖累經濟成長。