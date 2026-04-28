鉅亨網編譯段智恆 2026-04-29 02:36

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鎖定先進製程 防堵中國 AI 晶片突破

市場關注，此次限制主要針對華虹旗下華力微電子 (Huali Microelectronics) 相關產線。根據報導，華力正於上海廠推進 7 奈米製程技術，該技術被視為人工智慧晶片發展的重要里程碑。華虹目前為中國第二大晶圓代工廠，僅次於中芯國際(00981-HK)，而後者目前是中國唯一具備 7 奈米量產能力的業者。

知情人士指出，商務部此舉意在阻止相關設備流入可生產先進晶片的設施，包括華力在上海的 Fab 6 與一座正在建設中的廠區。華為 (Huawei) 據傳正與華虹合作，並計畫將部分 AI 晶片產能由中芯轉移至華虹，進一步提高美方對其技術發展的關注。

美國近年持續透過出口管制措施，限制企業向中國提供先進晶片與製造設備，以維持在人工智慧與高階半導體領域的技術領先優勢。此次行動延續既有政策方向，並透過所謂「知情函」(is-informed letter) 機制，繞過冗長的立法程序，快速對特定企業實施限制。

供應鏈衝擊擴大 地緣政治風險升溫

分析人士指出，新一輪限制恐對美國設備商造成數十億美元潛在營收損失，尤其是針對正在擴建或升級先進製程的晶圓廠。雖然中國企業可能尋求替代供應來源，包括本土設備或其他海外廠商，但短期內仍可能拖慢其晶片自主發展進程。

此外，此舉也可能加劇美中科技緊張關係，特別是在美國總統川普預計於 5 月訪問北京、與中國國家主席習近平會晤前夕。市場認為，半導體出口限制已成為雙方科技競爭與國安議題的核心工具之一。