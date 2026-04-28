鉅亨網編譯段智恆
《路透》周二 (28 日) 獨家報導指出，美國商務部上周已要求多家晶片設備商暫停向中國第二大晶圓代工廠華虹半導體 (688347-CN)(01347-HK) 部分工廠出貨，作為限制中國先進晶片發展的最新措施。知情人士表示，商務部已向至少數家公司發出通知函，針對可能用於生產先進製程晶片的設備與材料實施新一輪限制。
消息指出，應用材料 (AMAT-US)、科磊(KLAC-US) 與科林研發 (LRCX-US) 等主要設備供應商，均被認為收到相關通知。受此影響，三家公司周二美股盤中股價應聲下跌約 4% 至 6%；華虹周二股價收跌約 3.5%。
市場關注，此次限制主要針對華虹旗下華力微電子 (Huali Microelectronics) 相關產線。根據報導，華力正於上海廠推進 7 奈米製程技術，該技術被視為人工智慧晶片發展的重要里程碑。華虹目前為中國第二大晶圓代工廠，僅次於中芯國際(00981-HK)，而後者目前是中國唯一具備 7 奈米量產能力的業者。
知情人士指出，商務部此舉意在阻止相關設備流入可生產先進晶片的設施，包括華力在上海的 Fab 6 與一座正在建設中的廠區。華為 (Huawei) 據傳正與華虹合作，並計畫將部分 AI 晶片產能由中芯轉移至華虹，進一步提高美方對其技術發展的關注。
美國近年持續透過出口管制措施，限制企業向中國提供先進晶片與製造設備，以維持在人工智慧與高階半導體領域的技術領先優勢。此次行動延續既有政策方向，並透過所謂「知情函」(is-informed letter) 機制，繞過冗長的立法程序，快速對特定企業實施限制。
分析人士指出，新一輪限制恐對美國設備商造成數十億美元潛在營收損失，尤其是針對正在擴建或升級先進製程的晶圓廠。雖然中國企業可能尋求替代供應來源，包括本土設備或其他海外廠商，但短期內仍可能拖慢其晶片自主發展進程。
此外，此舉也可能加劇美中科技緊張關係，特別是在美國總統川普預計於 5 月訪問北京、與中國國家主席習近平會晤前夕。市場認為，半導體出口限制已成為雙方科技競爭與國安議題的核心工具之一。
截稿前，美國商務部對此未予置評，華虹及相關設備廠亦未回應置評請求。此次限制反映美方持續加碼圍堵中國先進晶片能力的政策方向，未來相關管制措施仍可能進一步擴大，為全球半導體供應鏈帶來更多不確定性。