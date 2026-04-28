鉅亨網編譯段智恆 2026-04-28 23:10

根據《彭博》報導，針對外界質疑成長動能的聲音，人工智慧公司 OpenAI 周二 (28 日) 出面反駁，強調其消費者與企業業務「全面運轉中」(Firing on all cylinders)，需求仍持續擴大，內部氣氛亦維持高度正向。

OpenAI反駁成長疑慮！稱需求強勁、業務持續擴張(圖：REUTERS/TPG)

OpenAI 此番回應，源於《華爾街日報》(WSJ) 稍早報導指，公司在用戶與營收表現上未達部分內部目標，並面臨競爭對手追趕壓力。對此，OpenAI 直言該報導屬於「吸引點擊的內容」，並重申企業客戶需求與新興廣告業務均持續成長。

‌



儘管公司出面澄清，市場疑慮仍未消散。受相關消息影響，軟銀 (SoftBank)(9984-JP)、甲骨文 (ORCL-US) 與 CoreWeave(CRWV-US) 等與 OpenAI 關聯密切的企業股價普遍下挫，反映投資人對 AI 投資回報前景的重新評估。

報導亦指出，OpenAI 財務長 Sarah Friar 曾對內部表示，若營收成長未能加速，公司未來可能面臨難以支撐龐大算力投資的風險。隨著 AI 產業進入大規模資本支出階段，市場對相關投資是否形成泡沫的疑慮逐漸升溫，尤其是在資料中心與晶片建設動輒數千億美元的情況下。

OpenAI 在聲明中則強調，持續擴充運算能力是推動產品體驗提升的關鍵基礎，並視其為未來成長的重要引擎。公司亦曾向投資人表示，早期大幅增加算力資源，已使其在與競爭對手 Anthropic 的競爭中取得優勢。

不過，OpenAI 近期在基礎建設投資策略上已轉趨審慎。公司暫停英國一項資料中心計畫，微軟 (MSFT-US) 亦改為承租原先為 OpenAI 規劃的挪威資料中心容量。此外，甲骨文與 OpenAI 原訂擴建德州大型資料中心的計畫，也因融資協商延宕而暫停。