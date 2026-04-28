鉅亨網編譯許家華 2026-04-29 06:20

阿拉伯聯合大公國 (UAE) 周二 (28 日) 宣布退出石油輸出國組織，引發全球能源市場高度關注。多方分析指出，此舉將削弱 OPEC 對原油市場的調控能力，並對長期油價走勢帶來下行壓力，同時也可能提高市場波動性。

UAE 為 OPEC 僅次於沙烏地阿拉伯的核心成員之一，兩國共同掌握全球超過 400 萬桶 / 日的閒置產能，是在供應危機時能迅速調節市場的重要力量，其中 UAE 約占 OPEC 產量 3 至 4 百萬桶 / 日規模，並具備快速增產能力，是僅次於沙國的關鍵調節者。能源顧問機構 Rystad Energy 指出，隨著 UAE 退出，OPEC 調節供應與穩定油價的「雙核心支柱」正式減少一半影響力，將使組織在結構上變得更為脆弱。

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分析人士普遍認為，此舉對沙烏地阿拉伯亦是一大打擊。曾任美國國務院能源特使的 David Goldwyn 指出，儘管沙國仍具備單獨影響市場的能力，但在缺少 UAE 協同下，其主導 OPEC 的影響力將被削弱。

此次退出決定發生在中東局勢高度緊張之際。伊朗近期對荷姆茲海峽一帶發動飛彈與無人機攻擊，導致航運受阻，直接影響 UAE 原油出口。該海峽是全球能源運輸關鍵通道，平時承載約五分之一的原油與液化天然氣流量。供應受限已使 OPEC + 產量占全球比重從 2 月約 48% 降至 3 月的 44%，市場預期後續仍將下滑。

不過，UAE 能源部長 Suhail Mohamed al-Mazrouei 強調，退出決策主要基於國家能源戰略考量，並非直接因應戰爭。他表示，選擇此時宣布，是為降低對其他產油國的干擾。

短期而言，由於荷姆茲海峽運輸受阻，市場供應仍受限制，油價反應相對平淡。但長期來看，分析師普遍認為此舉偏空。Again Capital 創辦人 John Kilduff 指出，OPEC 凝聚力下降，將削弱在供應過剩時支撐油價的能力。

UAE 此舉也反映其對產量政策自主性的追求。Mazrouei 表示，該國目標在 2027 年前將產能提升至 500 萬桶 / 日，希望擺脫 OPEC 配額限制。業界指出，UAE 長期對沙國主導的減產政策感到不滿，尤其在伊拉克與俄羅斯等國多次超額生產的情況下，更加劇其不平衡感。

市場普遍認為，短期 Brent 油價反應有限，但已維持高檔震盪。根據近期盤面與期貨交易資料，Brent 原油一度突破 110 美元 / 桶區間，部分交易日甚至觸及 111 至 112 美元壓力區，反映市場仍受荷姆茲海峽危機供應中斷影響。國際能源署數據亦顯示，OPEC + 全球產量占比已從約 48% 降至 44%，供應調節能力持續弱化。

短期內，多數分析師認為油價仍由「地緣風險溢價」主導，而非 OPEC 退出效應。例如在伊朗戰事與荷姆茲海峽運輸受阻背景下，市場仍將供應緊張視為主軸，因此 UAE 退群並未立即引發價格崩跌。

但中長期觀點則明顯偏空。能源交易商指出，一旦地緣衝突緩解、海運恢復正常，UAE 可能釋放額外產能約 100 萬桶 / 日甚至更多，配合其 2027 年前將產能提升至 500 萬桶 / 日的目標，將對全球油市形成新增供應壓力。

John Kilduff 與多位交易員認為，OPEC 失去協調能力後，將缺乏在需求疲弱時「托底油價」的機制。過去由沙國主導的減產協議，曾有效限制供應過剩，但 UAE 退出後，其他成員（如伊拉克與俄羅斯）超額生產問題恐進一步惡化。

市場亦普遍關注「價格波動性上升」的結構性變化。David Goldwyn 指出，未來油市將更容易出現「缺乏協調的供應競爭」，在需求轉弱時可能導致油價急跌，而在供應受阻時則出現短線飆升，形成更寬幅震盪區間。

從布蘭特油價走勢來看，目前市場仍呈現「事件驅動型上漲＋結構性中期不確定」的混合格局：

短期：受荷姆茲海峽與戰爭影響，油價維持 100 至 110 美元高位

中期：若供應恢復＋UAE 增產，可能回落至 90 至 100 美元區間

長期：OPEC 弱化後，價格區間將更分散，波動率上升

此外，市場也出現一個重要分歧觀點：

部分交易員認為 UAE 退群偏空油價，因為供應增加；但也有觀點認為短期反而偏多，因為市場擔心 OPEC 失序。

然而，Goldwyn 也補充，UAE 即便退出 OPEC，仍可能在必要時與產油國協調行動。

綜合來看，UAE 退出 OPEC 的核心影響並非立即改變油價，而是「改變油市規則本身」：從過去由 OPEC 調節供應的制度市場，逐步轉向以國別利益與地緣風險驅動的分散市場。

荷姆茲海峽是否恢復正常通行 UAE 實際增產速度 沙烏地阿拉伯是否單獨承擔穩價角色