鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-29 03:40

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端部門 AWS 周二 (28 日) 推出多款人工智慧 (AI) 辦公軟體，鎖定企業人資與供應鏈應用，正式加碼進軍企業軟體市場，並與微軟 (MSFT-US)、甲骨文 (ORCL-US) 及 Salesforce(CRM-US) 等競爭對手正面交鋒。

面試也交給AI？亞馬遜推新工具 搶攻企業軟體市場(圖：REUTERS/TPG)

此次發布的產品包括用於人力招募的「Amazon Connect Talent」以及支援供應鏈與決策分析的「Amazon Connect Decisions」，均採用 AI 代理（agents）技術，可在幾乎無需人工介入的情況下執行任務，例如自動面試求職者或生成需求預測報表。AWS 同時提出名為「humorphism」的 AI 設計理念，強調讓 AI 更貼近人類工作方式，而非要求人類適應機器。

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AI 代理加速人資流程 亞馬遜鎖定大規模招聘需求

亞馬遜表示，Connect Talent 可協助企業進行大規模招募，包括零售業旺季所需的大量臨時人力。該系統可全天候進行 AI 面試並自動整理面試紀錄，大幅縮短招聘流程。亞馬遜去年在假期前即招聘約 25 萬名季節性員工，顯示相關工具具備實際應用場景。

AWS 高層指出，求職者將會被告知面試過程由 AI 進行，相關語音與互動體驗仍持續優化，以提升自然度與使用感。儘管 AI 應用引發就業替代疑慮，亞馬遜也坦言，公司自去年以來裁減約 3 萬個企業職位，部分即與 AI 效率提升有關。

進軍企業軟體市場 與微軟等雲端巨頭競爭升溫

此次產品發布顯示 AWS 正加速布局企業軟體市場。根據研究機構 Gartner 估計，2025 年全球軟體即服務 (SaaS) 市場規模約 3,000 億美元，涵蓋銷售管理、人力資源與企業規劃等應用，但亞馬遜在該領域的市占仍相對有限。

AWS 表示，AI 技術的發展為其提供切入機會，由於缺乏既有軟體業務包袱，反而更能採取「AI 優先」策略。此次推出的 AI 代理工具，使亞馬遜與微軟、甲骨文等雲端競爭對手，以及客戶兼對手的 Salesforce 競爭更加直接。

此外，Alphabet(GOOGL-US) 近期亦加碼布局企業 AI 代理市場，OpenAI 與 Anthropic 等業者也積極拓展相關應用，顯示企業軟體競爭正快速轉向 AI 驅動的新階段。

AWS 過去雖曾推出電子郵件與文件分享等應用，但未大規模進軍企業軟體市場，此次策略轉向被視為重要里程碑。公司也同步調整既有產品布局，將客服軟體 Amazon Connect 重新命名為 Amazon Customer Connect，並持續擴大其應用範圍。