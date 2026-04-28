鉅亨網編譯段智恆 2026-04-29 01:30

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周二 (28 日) 再度對信貸市場前景提出警告，指出即使銀行業近期財報表現強勁，未來一旦出現信貸衰退，衝擊可能比市場預期更為嚴重，尤其是在快速擴張的私人信貸市場。

戴蒙在挪威主權基金 (Norges Bank Investment Management) 舉辦的會議上表示，目前規模約 1.8 兆美元的私人信貸市場，參與機構已超過 1,000 家，當景氣循環反轉時，並非所有業者都能承受壓力。他指出，由於市場長時間未經歷信貸衰退，投資人可能低估風險，「當衰退來臨時，情況可能比預期更差」。

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不過戴蒙也強調，私人信貸市場整體仍不太可能構成系統性風險，重申他在年度致股東信中的看法。他認為，潛在問題主要來自部分承作標準較為寬鬆的機構，而非整體金融體系。

儘管對風險保持警覺，摩根大通仍持續布局該領域。報導指出，該行資產管理部門正與機構投資人洽談，計畫募集數十億美元資金，用於發展由商業銀行部門提供來源的私人信貸策略，顯示大型金融機構仍看好市場需求。

此外，戴蒙也對宏觀環境提出警示，指出包括伊朗戰事、全球再軍備化趨勢、基礎建設支出需求以及財政赤字擴大等因素，均可能推升通膨壓力。他表示，雖然目前尚不對通膨感到過度擔憂，但這些潛在因素仍值得市場持續關注。