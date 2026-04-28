鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-28 23:00

美國 4 月消費者信心意外回升，顯示在就業市場展望改善帶動下，民眾對經濟前景的信心略有回穩。美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (28 日) 公布數據顯示，4 月消費者信心指數升至 92.8，較 3 月上修後的 92.2 小幅上升，並高於市場預期的 89，創今年以來最高水準。

美國 4 月消費者信心意外回升，就業展望改善帶動回溫。(圖：ZeroHedge)

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細項來看，反映未來 6 個月展望的預期指數由 71.0 升至 72.2，高於預估的 69.2；現況指數則由 124.1 小幅降至 123.8，但仍優於市場預期。經濟評議會首席經濟學家彼得森 (Dana M Peterson) 表示，消費者對商業環境的評估略有轉弱，但對就業市場與收入前景的看法改善，抵銷部分負面影響。

此次信心回升，正值市場仍面臨能源價格上揚與中東戰事不確定性之際。分析認為，調查期間 (4 月 1 日至 22 日) 內，美伊之間的短暫停火以及股市反彈，可能有助於緩解民眾對經濟與金融狀況的憂慮。同時，就業市場亦出現回穩跡象，3 月招聘回升，近期裁員幅度維持有限。

不過整體而言，消費者信心仍低於近年水準，顯示民眾對經濟前景依舊謹慎。約有一半受雇者表示擔心失去工作，另有調查顯示，4 月消費者信心的另一指標曾跌至歷史低點。儘管認為「工作難找」的比例略有下降，但認為「工作機會充足」的比例仍處於偏低水準，反映就業市場信心仍未完全恢復。

就業市場信心仍未完全恢復。(圖：ZeroHedge)

此外，通膨預期雖略有下降，但仍維持高檔，近五成受訪者預期未來 12 個月利率將上升。不同族群之間的信心表現亦出現分化，35 歲以上族群信心呈現下滑趨勢，年輕族群則相對樂觀，其中 55 歲以上族群信心最低。

此外，通膨預期雖略有下降，但仍維持高檔。(圖：ZeroHedge)