鉅亨網編譯段智恆 2026-04-29 01:00

《彭博》周二 (28 日) 報導，美國商務部相關單位已結束對 Meta Platforms(META-US)旗下通訊軟體 WhatsApp 隱私機制的調查，該案涉及是否存在公司可讀取加密訊息的疑慮。知情人士指出，這項執法調查在今年初突然終止，使相關指控未進一步擴大為正式監管行動。

該調查起於一名隸屬商務部工業與安全局 (BIS) 的調查人員，針對 Meta 員工或承包商是否能存取 WhatsApp 加密訊息內容展開約 10 個月的蒐證與訪談。該人員曾於 1 月向多個聯邦機構官員發送電子郵件，稱 Meta「可存取並儲存」包括文字、照片與影音在內的訊息內容，並指相關行為可能涉及跨多個聯邦管轄的民事與刑事違規。

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不過，該郵件並非正式指控，且其說法亦未獲其他機構證實。知情人士表示，在該調查人員試圖協調跨機構調查後不久，相關單位即結束此案，且決策層級來自高層指示。目前尚不清楚是否有其他機構接手相關調查。

Meta 對此重申否認相關指控，強調 WhatsApp 採用端對端加密機制，平台本身無法讀取用戶訊息。公司發言人表示，相關說法「完全不實」，並指出商務部先前已認定該調查人員的主張「缺乏根據」，且該機構並未就 Meta 或 WhatsApp 涉及出口管制違規進行調查。

商務部發言人亦確認，該機構並未針對 WhatsApp 或 Meta 進行相關調查。彭博指出，目前尚無獨立證據可支持該調查人員的說法，其主張亦與 Meta 長期對外宣稱的隱私架構相牴觸。