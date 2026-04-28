鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-28 14:10

美股近期呈現出一種罕見且令人不安的態勢，美銀量化模型近日發出嚴厲警告，指出當前行情已顯露出典型的「泡沫化」特徵。

那斯達克創連 13 個交易日上漲的紀錄，但同時，已實現波動率卻飆升至接近 25% 的歷史高點。這種「漲價不降波動」的組合，即價格快速拉升而市場恐慌情緒同步上漲的現象，被美銀策略師 Nitin Saksena 定義為「上漲式崩盤」動態。

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儘管指數在創新高，但市場參與者內心並不平靜，對方向的分歧正在增加。

更令人警覺的是，半導體等 AI 相關資產的「泡沫風險指標」已攀升至 ChatGPT 問世以來的最高水平，顯示 AI 族群的投機熱度已達臨界點。

與此同時，市場本周迎來決定短期走向的關鍵考驗窗口。一方面，聯準會 (Fed) 利率決議周三 (29 日) 公佈，分析師普遍預估將按兵不動，但主席鮑爾在記者會上的措辭將至關重要。

鑑於美伊戰爭帶來的通膨上行風險尚未消散，且勞動市場數據有所改善，鮑爾很可能會釋放鷹派訊號，強調對抗通膨的決心。

另一方面，谷歌、微軟、Meta、亞馬遜和蘋果這五大科技巨頭將在美股周三盤後及周四 (30 日) 密集發布財報。這五家公司合計市值龐大，其業績表現將直接驗證當前高企業的估值是否合理。

另據 SPX 隱含波動率數據，周四將是波動預期最高的一天，因美國當天將同時公佈 PCE 通膨數據，加上多家巨頭將發布財報。

面對這種「上漲式崩盤」的市場環境，美銀建議投資人採取攻守兼備的避險策略。目前選擇權市場的偏斜結構提供了相對便宜的入場機會，分析師推薦同時佈局 QQQ 看漲價差選族權和 VIX 看漲價差選擇權。前者用於對沖行情繼續非理性上漲的「右尾風險」，後者則用於防範市場突然崩跌的「左尾風險」。