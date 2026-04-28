鉅亨網新聞中心 2026-04-28 16:30

在人工智慧 (AI) 快速發展的時代，AI 已成為現代新創企業不可或缺的核心工具。然而，近期發生的一連串 Claude 封號事件，為全球依賴單一 AI 供應商的企業敲響警鐘。

Belo App 的生存危機

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這場風暴的導火線源於拉丁美洲金融科技公司 Belo App 的遭遇。該公司擁有超過 300 萬用戶，預計 2025 年交易量將突破 10 億美元，但在今年 4 月，其公司內部 60 多個正當付費的 Claude 帳號竟在毫無預警的情況下遭到全數封禁。

Belo 的技術長 Pato Molina 在社群媒體上憤怒控訴，這次封禁直接導致公司核心工作流中斷，所有的集成工具、對話歷史以及關鍵的客戶資訊瞬間化為烏有。最令用戶心寒的是，面對如此大規模的業務斷供，Anthropic 公司 (Claude 的開發者) 僅提供了一個簡陋的 Google 表單作為申訴管道，完全缺乏人工客服的支持與透明的溝通機制。

儘管在社群媒體輿論壓力下，Anthropic 在 15 小時後承認這是一次「誤判」並恢復了帳號，但這段時間的業務停擺已對企業造成不可挽回的損失。

被逼向絕望的開發者與「反抗軍」

Belo 的遭遇並非個例。許多開發者與企業用戶紛紛反映，Anthropic 的自動化審核系統極其不穩定。有人因為共用公司信用卡被判定為重覆帳號，有人因為使用 VPN 被標記為可疑活動，甚至有開發者因為臉部掃描誤判年齡而遭封禁，直到留了鬍子才通過驗證。

面對這種「自認是 AI 界蘋果」的高傲姿態，不滿的用戶自發建立了名為 “Banned by Anthropic” 的網站，專門收集封號血淚史，並聯合要求 AI 公司建立更公平、透明的人工復核機制。

雞蛋不能放在同一個籃子

這次事件引發了業界對於「單一供應商鎖定」(Vendor Lock-in) 風險的激烈討論。Pato Molina 以此慘痛經驗告誡所有企業：「永遠別把雞蛋放在同一個籃子裡」。

針對如何規避 AI 依賴風險，市場上出現了兩極的看法：

多模型設計 (Multi-model Strategy)：這是確保業務連續性的核心方案。當一個平台掛掉時，企業可以迅速切換到 Gemini 或 GPT 等其他模型，避免被「卡脖子」。

營運成本的權衡：Molina 也直言，多平台並行並非沒有代價。企業需要花費更多時間與金錢培訓團隊適應不同平台，且各模型間的集成流程複雜，維護成本極高。

引發社群關注 AI 商業風險

隨著 AI 深度嵌入程式碼開發、知識庫與客服系統，AI 平台實質上已成為企業的數位基礎設施。然而，目前的 AI 巨頭們在享受高額訂閱收入的同時，卻未能提供與其地位相匹配的售後保障與責任感。