鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-28 12:10

《MarketWatch》報導，自 2 月下旬伊朗戰爭爆發以來，金價已下跌近 11%，但對投資人而言，貴金屬市場的機會不僅來自價格回落：油價上漲也被預期將進一步提升黃金的吸引力。

Altavest 聯合創辦人兼管理合夥人 Michael Armbruster 表示，「能源價格長期維持高檔」很可能在未來數月成為經濟成長的重要阻力，而今年下半年的整體環境將更有利於黃金。黃金通常被視為經濟壓力時期的避險資產。

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此外，金價自高點回落也帶來利多。自 2 月 28 日伊朗戰爭開始以來，金價一直未能回到今年稍早創下的歷史高點。紐約商品交易所 (Comex) 最活躍的 6 月黃金期貨合約周一收於每盎司 4,693.70 美元，單日下跌 1%。

與 2 月 27 日每盎司 5,247.90 美元的收盤價相比，金價已下跌約 10.6%。儘管戰事爆發後首個交易日金價上漲，但 3 月整體仍下跌近 11%，為去年 6 月以來首次月線收黑，也是近 13 年來最大單月跌幅。

Money Metals Exchange 執行長 Stefan Gleason 表示，「戰爭爆發後的走勢其實相當典型。」金價一開始因地緣政治風險與避險需求而上漲，但隨著「流動性需求浮現」，以及市場焦點轉向通膨壓力與聯準會 (Fed) 停止降息循環，價格出現回落。

目前，以最活躍黃金期貨合約計算，價格較 1 月 29 日創下的盤中歷史高點 5,626.80 美元低約 12.4%。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 指出，黃金已被「納入其他資產市場一同波動」，因此也受到美伊衝突影響。

他表示，每當和平前景轉差，油價飆升引發市場對聯準會政策轉緊的擔憂，進而拖累市場走低。例如，標普 500 指數 3 月下跌 5.1%，金價也隨股市同步走低，白銀與礦業股同樣承壓，其中標普 500 金屬與礦業產業指數 (S&P 500 Metals & Mining Industry Index)3 月下跌約 13%。

另一方面，布蘭特原油 (Brent) 近月合約價格自戰爭開始以來已上漲約 49%，今年 3 月 9 日一度觸及每桶 119.50 美元高點，周一收於 108.23 美元。

Armbruster 指出，油價上漲可能拖累今年第二季 GDP 成長，反而提升黃金對投資人的吸引力。此外，美國仍處於「數兆美元財政赤字」，且將透過更多印鈔融資，也進一步支撐黃金需求。

不過，金價近期表現仍不算亮眼。今年迄今上漲約 8.1%，但這是在去年大漲逾 60% 之後。

Lundin 表示，當西方投資人積極參與時，金價波動本就是「常態」。他指出，西方資金在去年夏末「大舉進場」，帶來猛烈漲勢，同時伴隨過去央行主導時期少見的劇烈修正。

央行買盤一直是金價創高的重要推手。世界黃金協會 (World Gold Council) 指出，2025 年央行購金需求仍具韌性，但整體購買量已低於過去三年每年逾 1,000 公噸的水準。

最新數據顯示，包括土耳其與俄羅斯在內的部分央行於 2 月轉為賣出黃金。

Lundin 表示，「官方需求已從推動市場上漲的主要動力，轉變為支撐市場的力量。」但整體而言，央行仍在買進，只是「在價格飆升至高檔後，自然會略為減少」。