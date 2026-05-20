鉅亨網編輯林羿君 2026-05-20 13:03

費城聯邦準備銀行總裁保爾森 (Anna Paulson) 表示，她傾向維持利率不變，並強調必須在通膨持續降溫的前提下，才有可能調降借貸成本。

費城Fed總裁保爾森：通膨需持續降溫 才會降息。(圖:shutterstock)

保爾森週二在亞特蘭大聯準會舉辦的研討會發表預備演說時指出，目前的貨幣政策具輕微限制性，這有助於抑制通膨壓力，同時維持勞動力市場的穩定。

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她認為，維持利率不變能讓決策官員觀察經濟的演變，並評估物價穩定與勞動力市場雙方的風險。

保爾森進一步說明，失業率表現「異常穩定」，顯示勞動力市場「大致處於平衡狀態」；然而，甚至在伊朗戰爭引發能源價格飆漲之前，通膨表現就已經過高。

她補充道，在假設勞動力市場保持平衡的情況下，唯有看到通膨取得持續進展，調降利率才會顯得適當。

聯準會上月維持利率不變，部分官員指出，伊朗戰爭對經濟影響的不確定性升高。不過，有三位決策官員持不同意見，雖支持按兵不動，但反對會後聲明中暗示下一步可能降息的措辭。

近來隨著能源價格再度上漲，全球債券殖利率走高，市場對未來數月升息的可能性評估也隨之提高。保爾森表示：「市場開始納入利率長時間維持不變，甚至有進一步緊縮的情境，我認為這是健康的發展。」

她預期勞動市場將維持穩定，物價壓力則會「逐步回落」至 2%，但同時也警告，通膨風險已經上升，並強調，未來走勢很大程度取決於中東衝突對石油與其他商品供應干擾的持續時間。

保爾森說：「如果中東衝突很快獲得解決，航運與石油生產迅速恢復正常，通膨與相關風險可能也會相對快速降溫；但若解決時間拉長，通膨與其風險，以及對勞動市場的風險，都可能維持在較高水準更長時間。」

這位今年具投票權的費城聯準銀行總裁也指出，在能源價格高漲下，家庭面臨的壓力增加，許多人開始從高價品牌轉向較便宜選項，部分家庭則更依賴信用卡來維持支出水準。儘管如此，她表示整體消費仍具韌性。