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LNG運輸出現曙光？阿聯油輪傳成功穿越荷姆茲海峽 封鎖後首見

鉅亨網編譯余曉惠

周一 (27 日) 的船舶追蹤數據顯示，一艘由阿拉伯聯合大公國國家石油公司 (ADNOC) 管理的液化天然氣 (LNG) 船，已穿越荷姆茲海峽並接近印度。若經證實，這將是自 2 月 28 日伊朗戰爭爆發以來，首艘滿載 LNG 的油輪成功穿越荷姆茲海峽。

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LNG運輸出現曙光？阿聯油輪傳成功穿越荷姆茲海峽 封鎖後首見 (圖:Shutterstock)

根據 ICIS LNG Edge、Marine Traffic 與 LSEG 的數據，這艘容量達 13 萬 6357 立方公尺的油輪由 ADNOC Logistics & Services 管理，最後一次於 3 月 30 日在波斯灣被偵測到，在訊號消失幾個禮拜之後，目前出現在印度西海岸附近，顯示已成功穿越荷姆茲海峽。


船舶追蹤數據顯示，波斯灣周邊的船舶持續採取規避策略，包括停止傳輸位置資訊、發送錯誤的識別號碼，以免被鎖定或扣押。

資料情報公司 ICIS 的高級 LNG 分析師 Alex Froley 說：「我們尚未收到官方確認位置的回應。雖然偶爾會出現訊號數據錯誤、船舶偽造位置，甚至冒用其他船舶識別碼 (MMSI) 的情況，但目前顯示的位置並沒有明顯的造假跡象。」

他並補充說：「若該油輪確實已穿越荷姆茲海峽，對天然氣市場而言將是個充滿希望的訊號。但目前仍屬於初步跡象，單一船隻能穿越，不一定保證後續會有更多船舶能跟進，因為局勢變化實在太快了。」

曾有幾艘卡達油輪在本月兩度試圖穿越荷姆茲海峽，但最終未能成功。一艘由阿曼管理且未裝載貨物的 LNG 船，則於本月稍早成功穿越。


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