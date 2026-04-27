鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-28 06:00

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 周一 (27 日) 表示，在上周末華府與德黑蘭的談判破局後，美國不會接受伊朗持續掌控荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)。

盧比歐接受《福斯新聞》採訪時，回應有關伊朗提議在談判破裂後重新開放海峽的報導。他指出，美國不能允許伊朗決定哪些船隻可以通過該水道，或對航運課徵通行費。

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盧比歐表示，「如果他們所謂的開放海峽，是指『可以開放，但前提是你必須與伊朗協調、取得我們的許可，否則我們就會攻擊你，而且你還要付費』——那就不叫做開放海峽。」

「他們不能把這正常化——我們也不會容忍他們試圖將其正常化——也就是由伊朗決定誰可以使用這條國際水道，以及使用時需要支付多少費用。」

根據 Axios 報導，伊朗曾向美國提出一項提案，建議重新開放荷姆茲海峽並結束戰爭，同時將更複雜的核計畫議題延後討論。

美國總統川普與其他美國官員曾表示，伊朗的核活動是美國與以色列對德黑蘭採取軍事行動的主要原因。

荷姆茲海峽負責全球約五分之一的石油與液化天然氣出口，自 2 月下旬美國與以色列攻擊德黑蘭以來即處於封閉狀態。該海峽最初因伊朗威脅而關閉，目前則由美國實施海上封鎖，以阻止與伊朗相關船隻使用該水道。