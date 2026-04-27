伊朗向美拋新提案欲重開荷姆茲海峽！但有「這一前提」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-27 10:27

根據一名美國官員及兩名知情人士消息，伊朗已向美國提出新方案，內容涵蓋重新開放荷姆茲海峽並終結當前戰事。

伊朗向美拋新提案欲重開荷姆茲海峽。(圖：Shutterstock)

根據《Axios》週日（26 日）報導，該方案建議將伊朗核計畫相關談判押後至日後再行討論，引發各界關注。

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目前美伊外交斡旋仍陷入僵局。儘管美國總統川普上週宣布無限期延長停火協議，但雙方在推動新一輪和談方面進展甚微。

川普上週末更臨時取消美國高層外交官赴巴基斯坦進行伊朗問題會談的行程，而此前伊朗代表團已率先離開伊斯蘭瑪巴德。

目前，美方對伊朗實施海上封鎖，伊朗則持續封閉荷姆茲海峽，兩項爭議成為雙方談判最大癥結所在。

《Axios》報導指出，伊朗的新方案一旦落實，將大幅削弱川普在未來談判中要求清除伊朗濃縮鈾庫存、並遏止進一步核濃縮活動的談判籌碼，而這兩項正是川普對伊朗政策的核心目標。

美軍曾於 2025 年中對伊朗核基礎設施發動大規模打擊，但在中東局勢持續緊張之際，伊朗核計畫的實際現況至今仍不明朗。

荷姆茲海峽的封鎖問題已成為此次衝突的核心焦點。該海峽承載全球約兩成的石油運輸量，伊朗自今年二月下旬起，動用飛彈、水雷及快艇等多種手段封控這條關鍵水道，導致國際油價急劇攀升，亞洲多個主要經濟體深受其害。