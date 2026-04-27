鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-28 06:20

伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmail Baghaei) 週一 (27 日) 指出，美國儼然海盜回歸，他們必須為扣押油輪一事「負起全部責任」。

巴格赫里於週一表示，美國在印度洋扣押載有約 19 億桶伊朗石油的油輪 M/T Majestic X，相關行動應被追究責任。

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巴格赫里在 X 平台寫道：「這是對公海海盜行為與武裝搶劫的公然合法化。歡迎海盜回歸，只不過現在，他們拿著政府核發的授權令、懸掛官方旗幟，並把掠奪改稱為『執法』。」

他並形容美國行為「公然無視法律」，並指出此舉「直指國際法與國際自由貿易的核心，同時威脅海上安全的基本原則」。

據了解，伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 在美方上週取消會談前已離開巴基斯坦，僅與當地官員會晤。

美國總統川普則透露，在取消行程後不久，伊朗迅速提出一份「更具吸引力」的新方案，但未說明具體內容。

川普週一與國安團隊討論伊朗提出的最新提案，內容包括在美方解除封鎖並結束戰事的前提下，重新開放荷姆茲海峽，同時將核議題談判延後處理。白宮證實相關會議已於當天上午舉行，但並未表態是否考慮接受該提案。

美國中央司令部週一稱，自對伊朗海上封鎖開始以來，迄今已有至少 38 艘船遭攔截或被迫折返。美軍將繼續執行美國制裁，全面封鎖進出伊朗港口的船隻。