鉅亨網編譯段智恆 2026-04-28 01:30

伊朗與美國之間的談判再現變數。根據《Axios》與《美聯社》周一 (27 日) 報導，伊朗提出一項條件式方案，表示若美國解除對伊朗港口的封鎖並結束戰事，將重新開放荷姆茲海峽，同時把核武相關談判延後處理。不過，美方態度仍顯強硬，短期內能否重啟協商仍充滿不確定性。

美國總統川普先前已表明，在達成「百分之百完整協議」之前，不會解除對伊朗的封鎖。國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 也對伊朗提案潑冷水，質疑所謂「開放海峽」實際上是要求各國船隻需經伊朗同意才能通行，甚至需支付費用。他強調，荷姆茲海峽屬於國際水道，不應由伊朗決定使用權與條件。

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伊朗提議交換條件 美方質疑「開放海峽」真意

這項提議顯示伊朗試圖以荷姆茲海峽作為談判籌碼。該水道平時承載全球約兩成石油運輸，是當前衝突中的關鍵戰略資產。戰事爆發後，伊朗以軍事手段實質封鎖海峽，使航運量大幅下降，推升全球油價並帶動汽油等能源價格上漲。

作為回應，美國已對伊朗港口實施海上封鎖。美國中央司令部指出，目前已有至少 38 艘船隻遭攔截或迫返。儘管雙方仍維持停火狀態，但實際上持續透過經濟與航運手段角力，使局勢維持高度緊張。

川普政府多次強調，此次衝突的核心目標是防止伊朗取得核武。川普表示，一旦伊朗擁有核武，其後果將遠比任何經濟或能源問題嚴重，顯示美方在核議題上不願讓步。

談判突卡關 美伊角力轉向能源與航運戰場

外交進展方面，原本計畫在巴基斯坦進行的新一輪談判於週末突然喊停。川普取消由女婿庫許納 (Jared Kushner) 與特使魏科夫 (Steve Witkoff) 前往會談的安排，理由是「浪費時間」，並強調美方仍掌握主導權。

根據報導，伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 已抵達伊斯蘭馬巴德，但僅與巴基斯坦官員會面，未與美方展開談判。川普隨後表示，伊朗在談判取消後迅速提出「更好的方案」，但未透露具體內容。

此次取消行程，使雙方短期內重啟和平談判的可能性大幅降低。兩週前，美方代表團曾與伊朗進行長達 21 小時的協商，但最終未能達成協議。