鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-28 05:40

美國總統川普 (Donald Trump) 週一 (27 日) 與國安團隊討論伊朗提出的最新提案，內容包括在美方解除封鎖並結束戰事的前提下，重新開放荷姆茲海峽，同時將核議題談判延後處理。白宮證實相關會議已於當天上午舉行，但並未表態是否考慮接受該提案。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 於記者會上表示，川普總統已與國安團隊就相關情勢進行討論，會議可能仍在進行中。

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李威特強調，川普對伊朗的「紅線」立場依然明確，目前不便對會議細節做進一步說明，總統可能很快就此事發表談話。

她提到，當前衝突核心目標在於阻止伊朗取得核武，並未因海峽議題而改變立場。川普日前也重申，在達成「完整協議」前，不會解除對伊朗海上封鎖。

國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 對伊朗最新提案持保留態度。

他指出，所謂「開放海峽」若建立在需經伊朗同意或收費的前提下，並不符合國際水道的運作原則，美方也不會接受由伊朗主導航行權的安排。

另一方面，原定於巴基斯坦舉行的美伊會談出現變數。

川普上週末臨時取消由女婿庫許納 (Jared Kushner) 與特使魏科夫 (Steve Witkoff_ 領銜的代表團行程，理由是談判進展有限且時間成本過高。此舉也使原本可能展開的第二輪談判暫時擱置。

據了解，伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 在美方取消會談前已離開巴基斯坦，僅與當地官員會晤。

川普透露，在上週末取消行程後不久，伊朗迅速提出一份「更具吸引力」的新方案，但未說明具體內容。

目前，美伊之間的停火仍然維持，但雙方在期間持續角力，荷姆茲海峽成為關鍵焦點。該水道平時承載全球約兩成石油運輸量，戰事爆發後航運大幅受限，僅少數船隻得以通行，推升國際油價並帶動能源成本上升。