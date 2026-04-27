鉅亨網編譯段智恆 2026-04-28 01:00

隨著聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期將於 5 月 15 日屆滿，市場留意焦點已不僅是利率政策走向，而是他是否會在卸任後續留 Fed 董事會，成為影響央行權力結構的關鍵變數。

《華爾街日報》(WSJ)記者、有 Fed 傳聲筒之稱的 Nick Timiraos 周一 (27 日) 撰文指出，在接班人華許 (Kevin Warsh) 確認程序重新上軌道後，這場 Fed 權力交接的最後懸念，正取決於鮑爾個人抉擇。

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司法部上周宣布終止針對 Fed 總部翻修案的刑事調查，為華許提名掃除障礙。原本反對的共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 在確認調查「完全結束」後轉為支持，讓參議院有望在鮑爾任期屆滿前完成任命。如今，市場轉向聚焦鮑爾是否會遵循歷任慣例，在卸任主席後同時辭去董事席位，或選擇留任至 2028 年任期結束。

去留牽動權力版圖 是否留下成為制度關鍵

鮑爾曾表示，是否留任的前提是調查必須「完全結束且具透明與最終性」，但這僅是最低門檻，最終仍將取決於「對機構與公眾最有利的決定」。分析人士指出，若鮑爾選擇離開，川普將可再獲一席提名權，進一步擴大對聯準會的影響力；反之，若鮑爾留任，將有助於牽制政治勢力，維持政策獨立性。

目前 Fed 理事會共七席，若華許獲確認，加上川普首任期已任命的兩名理事，白宮將接近形成多數。部分學者警告，一旦總統掌握「願意配合」的過半席次，可能對央行制度結構產生實質影響，甚至動搖既有決策機制。

也有觀點認為，鮑爾留下來可能產生制度摩擦。前白宮經濟顧問伯恩斯坦 (Jared Bernstein) 指出，新任主席理應有完整空間主導政策方向，前任若續留聯邦公開市場委員會(FOMC)，可能不利於決策權威的建立。

政治壓力與歷史定位交織 鮑爾陷兩難抉擇

鮑爾的決定亦受到政治氛圍影響。過去一年，川普多次批評 Fed 政策，甚至將經濟問題歸咎於鮑爾。部分觀察人士認為，若此時選擇離開，可能被解讀為對政治壓力的讓步；但若留下，則可能持續成為攻擊焦點。

熟悉鮑爾的人士指出，他已在 Fed 服務近 14 年，其中 8 年擔任主席，個人傾向回歸民間生活。然而，在當前情勢下，「單純退休」已不再只是個人選擇，而是涉及制度象徵意義。

歷史上，多數 Fed 主席在任期結束後即離開董事會，僅有 1930 年代至 1940 年代的艾克爾斯 (Marriner Eccles) 例外，當時他留任並在與白宮的權力爭議中，奠定 Fed 獨立性的重要基礎。部分分析人士認為，當前情勢與當年有相似之處，鮑爾的決定可能再次影響央行未來定位。