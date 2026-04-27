鉅亨網編譯段智恆 2026-04-27 22:30

德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 周一 (27 日) 直言，美國在與伊朗的談判中正遭遇「羞辱」，顯示總統川普在試圖結束戰爭的過程中面臨困境。他指出，目前尚看不出美方的明確戰略退場機制，並批評伊朗談判代表「非常高明——甚至可以說是高明地不進行談判」。

歐洲也看不下去？梅爾茨批美伊談判遭羞辱 質疑川普退場策略(圖：REUTERS/TPG)

梅爾茨在德國西部一所中學與學生交流時表示，伊朗領導層，特別是革命衛隊，正讓「整個國家蒙受羞辱」。這番言論語氣罕見強烈，也凸顯歐洲主要盟友對美國對伊朗政策的不滿正在升高。

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儘管梅爾茨曾試圖與川普建立溝通管道，包括今年 3 月訪問白宮並展現相對友好的互動，但隨著戰事延長與能源價格飆升，德國政府態度逐漸轉趨批判。德國作為歐洲最大經濟體，正承受燃料成本上升與經濟壓力加劇的雙重衝擊。

梅爾茨重申，美國在 2 月 28 日與以色列聯手對伊朗發動攻擊前，並未與德國及其他歐洲領袖充分協商。他透露，已在兩次通話中直接向川普表達質疑，並坦言若早知衝突將持續五至六週且情勢惡化，當初會更強硬地提出反對意見。

他並指出，過去包括阿富汗與伊拉克戰爭的經驗顯示，真正的難題在於如何結束衝突，而非如何開戰。就目前情勢而言，伊朗的實力較預期更強，而美方缺乏具說服力的談判策略，使戰爭短期內難以落幕。