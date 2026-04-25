鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-25 14:00

美國與歐盟週五（24 日）在華盛頓國務院正式簽署《關鍵礦產戰略夥伴關係》備忘錄，雙方承諾在國防、半導體、電動車電池等關鍵產業所需的戰略礦產供應鏈上展開全面協調合作，共同抗衡中國的資源壟斷優勢。

根據《歐洲新聞台》報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與歐盟委員會貿易與經濟安全委員塞夫喬維奇（Maroš Šefčovič）在美國國務院條約廳共同簽署這份備忘錄。

‌



盧比歐在簽署前表示，對歐盟的重視體現了顯示出「供應鏈與關鍵礦產對我們經濟成功的重要性，以及對國家安全的重要性。」

盧比歐並強調，目前這些關鍵資源過度集中於一、兩個地區，是「無法接受的風險」。他呼籲：「我們需要讓供應鏈更多元化，也需要在全球關鍵資源的分布上實現多元化。」

塞夫喬維奇則對協議給予高度評價，表示雙方合作將更具戰略縱深，「我們將比以往更快實現目標，並在這個至關重要的領域共同壯大。」

美國、歐洲劍指中國 打破資源壟斷

此次協議的戰略背景，與中國限制關鍵礦產出口的動作密切相關。

在地緣政治緊張時期，中國曾動用影響力，限制對半導體、電動車電池及武器系統等產品所需關鍵礦產的出口。

值得注意的是，這項協議在川普政府與歐盟關係頻繁摩擦的背景下簽署，顯得格外罕見。川普政府向來對歐盟持批評態度，此次積極牽手歐盟，被外界解讀為應對中國供應鏈壓力的務實之舉。

此外，雙方也將著手協調關鍵礦產的補貼政策與戰略儲備，推動共同標準以促進西方國家之間的貿易流通，並攜手投資相關研究。

此前，川普政府已陸續與墨西哥、日本推出關鍵礦產行動計畫，並與澳洲等國建立供應框架，顯示華盛頓正積極構建盟友間的礦產優先貿易體系。

鋼鋁關稅爭議懸而未決

儘管雙方在關鍵礦產議題上達成共識，美歐之間的鋼鋁關稅爭端仍是橫亙在大西洋兩岸的一大難題。

自川普重返白宮以來，歐洲製造商持續承受美方對鋼鋁進口課徵高達 50% 關稅的衝擊。雖然歐盟與美國於去年夏天達成協議，將多數歐盟商品的美國關稅壓低至 15%，但鋼鋁產品並未納入。

塞夫喬維奇表示，雖然美方近期簡化了部分鋼鐵關稅的徵收方式，但「仍有一些列名產品存在問題」，並強調「在這方面取得積極進展非常重要」。

他透露，雙方已與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）同意在技術層面加速推進相關工作，談判目前「正朝著積極的方向發展」。