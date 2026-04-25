鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-25 13:30

根據《路透》報導，印尼財政部長薩德瓦（Purbaya Yudhi Sadewa）22 日在研討會拋出對麻六甲海峽船舶收費構想，隨即於當晚收回說法，但此言論已引發新加坡、馬來西亞迅速表態反對。

薩德瓦於當地時間 22 日出席一場基礎設施研討會時，公開探討將麻六甲海峽「變現」的可能性，提議仿效伊朗對荷姆茲海峽船舶收費的做法，向途經麻六甲海峽的船舶徵收通行費。

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他指出，若印尼、馬來西亞與新加坡三國協同推進，收益規模將相當可觀。

然而，薩德瓦當晚即調整立場，強調印尼並無意對途經麻六甲海峽的船隻收費。印尼外長蘇吉約諾 23 日亦隨後表態，重申印尼不打算推行相關收費措施，並強調任何政策均須符合國際海洋法框架。

儘管印尼方面迅速澄清，這一提議仍已在區域內掀起波瀾。

新加坡方面態度明確。該國外長維文 22 日在一場活動中表示，保持麻六甲海峽開放，符合沿岸三國的共同戰略利益，新加坡強調必須維護海峽通行自由，不支持任何限制通行的企圖。

馬來西亞同樣緊急表態。其外長穆罕默德 23 日指出，麻六甲海峽將繼續維持現有航行自由，任何收費提議都可能擾亂全球貿易、危及國際關係，且相關決定不得由任何一國單方面作出。

馬來西亞國防部長卡立 · 諾丁亦強調，麻六甲海峽沒有理由陷入與荷姆茲海峽相似的緊張局面。

麻六甲海峽是全球最重要的海運貿易樞紐之一，承擔全球約四分之一的原油運輸量，每日處理約 2,400 萬桶原油與天然氣。