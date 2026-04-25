停火恐破局 美軍擬定對伊新戰略 鎖定荷姆茲海峽

鉅亨網新聞中心 2026-04-25 11:40

在美伊停火前景不穩之際，美國媒體披露，美軍正研擬新一輪對伊朗的軍事作戰方案，重點鎖定荷姆茲海峽 周邊海域與伊朗關鍵軍事與能源設施，顯示局勢可能再度升級。《CNN》引述多名知情人士報導，美軍已針對多種打擊選項進行評估，並將「動態打擊」列為重要戰術之一。

（圖：Shutterstock)

所謂動態打擊，主要針對伊朗在荷姆茲海峽、波斯灣南部與阿曼灣部署的小型快速攻擊艇、布雷船等機動戰力。這些單位被視為伊朗封鎖全球關鍵能源通道的核心力量。根據航運與能源數據，該海峽在正常情況下承載全球約 20% 的石油運輸量，但近期受衝突影響，通行量大幅下降，甚至在部分時段僅有個位數船隻通過。

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報導指出，美軍亦考慮擴大打擊範圍至伊朗境內，包括能源設施與軍事基礎建設，以增加對德黑蘭的談判壓力。部分方案更涉及針對被視為阻撓外交進程的關鍵人物，例如 Ahmad Vahidi 等伊朗伊斯蘭革命衛隊高層。分析認為，此類「斬首式」或精準打擊，可能對伊朗決策層造成直接衝擊，但同時也伴隨高度升級風險。

此外，美軍亦評估對伊朗剩餘軍力展開行動，包括在先前衝突中未被摧毀，或在停火期間轉移至新據點的飛彈系統、發射裝置與生產設施。這顯示華府擔憂伊朗正利用停火窗口重整戰力。

近期局勢發展亦加劇市場與國際社會緊張情緒。此前伊朗曾在荷姆茲海峽扣押商船並展示登船行動能力，使該水道幾近停擺。與此同時，川普政府雖宣布延長停火，但亦多次警告，若談判無進展，不排除採取更強硬軍事手段。

不過，美國官員亦坦言，即便針對荷姆茲海峽周邊發動有限軍事打擊，也未必能迅速恢復航道暢通。部分分析指出，伊朗具備分散式與非對稱作戰能力，即使部分設施遭摧毀，仍可持續對航運構成威脅。

更具爭議的是，若打擊擴及能源設施，恐引發全面衝突升級，並對全球能源供應造成更大衝擊。國際能源市場已出現明顯波動，油價因供應中斷風險而大幅上揚，顯示市場對戰事升溫的高度敏感。