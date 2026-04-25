以色列突然發動攻擊！黎巴嫩真主黨火箭首度越境 納坦雅胡：持續應對任何威脅

鉅亨網新聞中心 2026-04-25 13:04

以色列國防軍近日對黎巴嫩南部發動突襲，打擊真主黨軍事基礎設施，並於 24 日聲稱相關設施曾被用於策劃及執行針對以軍士兵與以色列本土的攻擊行動。以軍強調，此次行動是「採取果斷措施」的必要回應。

以色列突然對黎巴嫩真主黨發動攻擊。(圖：Shutterstock)

根據《央視》、《新華社》報導，遭到打擊的目標位於黎南部的海爾拜特塞爾姆與圖林地區。

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以軍 23 日晚間另發表聲明指出，黎巴嫩真主黨當晚向以色列北部什圖拉定居點發射數枚火箭彈，均在越過停火分界線後遭防空系統攔截。

根據《以色列時報》報導，自黎巴嫩和以色列停火協議生效以來，真主黨雖曾數度攻擊駐紮黎南部的以軍部隊，但此次向以色列境內發射火箭彈，尚屬停火後首次。

當地時間本月 17 日零時，黎以雙方為期 10 天的臨時停火協議正式生效。然而，以色列持續以真主黨違反停火協議為由，未停止軍事行動。

美東時間 23 日傍晚，美國總統川普在社群媒體上發文，宣布以黎停火協議延長三週。

以色列總理納坦雅胡於當地時間 24 日晚間首度公開就此事表態。他在一段視訊講話中直指，黎巴嫩真主黨蓄意破壞停火協議。

納坦雅胡表示，他已與川普就伊朗及黎巴嫩停火問題進行電話會談，並形容雙方在伊朗議題上的溝通「非常順暢」。