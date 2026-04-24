鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-25 03:00

綜合外媒報導，美國消費者信心在 4 月降至歷史低點，顯示家庭對通膨壓力與經濟前景的憂慮持續升高。密西根大學周五 (24 日) 公布，4 月消費者信心指數終值為 49.8，低於 3 月的 53.3，儘管較初值略有上修，但仍創 1978 年有紀錄以來新低，也低於市場預期。

數據顯示，消費者對未來一年通膨預期大幅升至 4.7%，高於 3 月的 3.8%，為去年川普宣布大規模關稅措施以來最大單月升幅；未來 5 至 10 年通膨預期則升至 3.5%，為去年 10 月以來最高。分析指出，通膨預期持續升溫，反映能源與運輸成本上升對民眾生活壓力的影響。

‌



市場普遍認為，伊朗戰事為影響信心的主要因素。衝突導致荷姆茲海峽航運受阻，推升原油與燃料價格，美國汽油價格近期維持在每加侖 4 美元以上，柴油價格更高，進一步墊高運輸與商品成本。調查顯示，近三分之二受訪者預期一年後油價將進一步上漲，比例創 2022 年以來新高。

密大調查主管 Joanne Hsu 指出，消費者信心主要受到汽油價格衝擊影響，若無法有效緩解供應限制或壓低能源成本，即便出現停火或外交進展，也難以提振信心。儘管美國與伊朗已達成暫時停火，但缺乏長期協議仍使不確定性居高不下。

分析人士認為，能源價格上漲對低與中等收入家庭影響尤為明顯，因其支出中燃料占比較高。牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 指出，實質可支配所得成長將因燃料價格上升而受壓，進而拖累消費動能，未來幾個月支出可能趨於疲弱。

此外，柴油價格上漲也可能透過運輸成本傳導至食品、家電與日用品價格，進一步擴大通膨壓力。Navy Federal Credit Union 首席經濟學家 Heather Long 表示，在荷姆茲海峽完全恢復通行且戰事結束前，物價壓力恐持續存在，消費者信心短期內難以明顯回升。

儘管信心指數下滑，近期零售銷售數據顯示消費仍具韌性，部分原因來自退稅增加與提前消費行為。不過，隨著能源成本持續攀升，市場普遍預期消費力道恐逐步轉弱。