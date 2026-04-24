鉅亨網編譯段智恆
美國司法部 (DOJ) 周五 (24 日) 宣布，已終止對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的刑事調查，此舉為參議院推進總統川普提名華許 (Kevin Warsh) 接任 Fed 主席掃除一大障礙。先前共和黨籍參議員提里斯 (Thom Tillis) 曾以該調查為由，實質阻擋參院進行確認投票。
負責此案的華府聯邦檢察官皮羅 (Jeanine Pirro) 透過社群平台表示，已指示辦公室結束調查，並將相關事項交由 Fed 內部監察長 (IG) 接手。她指出，監察長具備權限調查 Fed 位於華盛頓總部數十億美元翻修計畫的成本超支問題，而這正是先前刑事調查的核心依據。
皮羅日前曾表示將持續推進調查，但在聯邦法官裁定撤銷檢方對 Fed 發出的傳票後，調查進展受阻。她在最新聲明中強調，預期監察長將在短期內提出完整報告，釐清相關爭議，並有助於最終解決外界質疑。
不過，皮羅也警告，若後續事實顯示有必要，檢方不排除重新啟動刑事調查。此一轉變意味著圍繞 Fed 高層的法律與政治壓力暫時降溫，並可能為華許的提名案鋪平道路，讓參院程序得以重啟。
白宮發言人德賽 (Kush Desai) 表示，美國納稅人有權了解 Fed 在財務管理上的問題，認為由監察長主導調查更有助於釐清全貌，並重申白宮對參議院儘速確認華許出任 Fed 主席仍具信心。
另一方面，部分 Fed 官員與相關人士則認為，此前對鮑爾的調查帶有政治施壓意味，意在迫使 Fed 配合川普政府降息立場。截稿前，Fed 對此未發表評論。
參議院銀行委員會主席史考特 (Tim Scott) 本周稍早亦表態支持終止刑事調查，並建議將相關問題交由國會監督機制處理。他指出，讓華許順利就任有助於取得更多資訊，進一步釐清翻修案爭議，甚至不排除未來視情況轉為刑事調查。史考特同時表示，他認為鮑爾「能力不足，但不涉及犯罪」。
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