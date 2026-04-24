鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 22:42

美國司法部 (DOJ) 周五 (24 日) 宣布，已終止對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的刑事調查，此舉為參議院推進總統川普提名華許 (Kevin Warsh) 接任 Fed 主席掃除一大障礙。先前共和黨籍參議員提里斯 (Thom Tillis) 曾以該調查為由，實質阻擋參院進行確認投票。

負責此案的華府聯邦檢察官皮羅 (Jeanine Pirro) 透過社群平台表示，已指示辦公室結束調查，並將相關事項交由 Fed 內部監察長 (IG) 接手。她指出，監察長具備權限調查 Fed 位於華盛頓總部數十億美元翻修計畫的成本超支問題，而這正是先前刑事調查的核心依據。

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皮羅日前曾表示將持續推進調查，但在聯邦法官裁定撤銷檢方對 Fed 發出的傳票後，調查進展受阻。她在最新聲明中強調，預期監察長將在短期內提出完整報告，釐清相關爭議，並有助於最終解決外界質疑。

不過，皮羅也警告，若後續事實顯示有必要，檢方不排除重新啟動刑事調查。此一轉變意味著圍繞 Fed 高層的法律與政治壓力暫時降溫，並可能為華許的提名案鋪平道路，讓參院程序得以重啟。

白宮發言人德賽 (Kush Desai) 表示，美國納稅人有權了解 Fed 在財務管理上的問題，認為由監察長主導調查更有助於釐清全貌，並重申白宮對參議院儘速確認華許出任 Fed 主席仍具信心。

另一方面，部分 Fed 官員與相關人士則認為，此前對鮑爾的調查帶有政治施壓意味，意在迫使 Fed 配合川普政府降息立場。截稿前，Fed 對此未發表評論。