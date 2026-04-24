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美伊談判希望升溫！美國派特使赴巴基斯坦 油價回落

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美國與伊朗談判再現進展跡象，帶動市場對衝突降溫的預期升溫。美國官員周五 (24 日) 表示，總統川普將派遣特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與女婿庫許納 (Jared Kushner) 近期前往巴基斯坦，與伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 會面，為重啟雙方談判鋪路。消息指出，美國副總統范斯 (JD Vance) 目前未規劃同行，但若談判取得進展，將隨時待命前往伊斯蘭馬巴德。

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美伊談判希望升溫！美國派特使赴巴基斯坦 油價回落(圖：REUTERS/TPG)

此一發展提振市場信心，油價應聲回落。西德州中質原油 (WTI) 期貨盤中下跌約 2%，一度回落至每桶約 93 美元，反映投資人預期談判若順利推進，可能緩解荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 緊張情勢，進而恢復部分能源供應。近期由於戰事升溫與談判前景不明，油價一度大幅攀升，市場亦累積相當程度的地緣政治溢價。


分析指出，隨著美伊代表團可能在巴基斯坦會面，市場逐漸調整對衝突的判斷。麥格理 (Macquarie) 策略師維茲曼 (Thierry Wizman) 表示，交易員愈來愈傾向認為，美伊衝突的「軍事階段」正逐步結束，甚至可能已告一段落，未來更可能轉向以經濟制裁與壓力為主的「經濟戰」。

儘管如此，談判前景仍存在不確定性。伊朗方面對後續協商表達較為保守的態度，顯示雙方立場仍有落差。市場人士指出，投資人將持續關注代表團動向及談判是否正式展開，以判斷能源供應是否有望恢復正常，並評估油價後續走勢。

目前荷姆茲海峽航運仍大致受限，該水道為全球能源供應關鍵通道，一旦局勢緩和，將有助於降低市場對供應中斷的疑慮。隨著外交動作頻頻，市場對地緣風險的定價出現修正，短期油價波動仍將高度依賴談判進展。

截稿前，6 月交割的布蘭特原油期貨下跌 0.17%，至每桶 104.89 美元；6 月交割的西德州原油期貨下跌 1.85%，至每桶 94.08 美元。


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