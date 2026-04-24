鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-24 22:00

美國與伊朗緊張局勢持續之際，伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 預計於周五 (24 日) 抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，外界視為雙方重啟談判的重要訊號。消息人士指出，在巴基斯坦斡旋下，美伊可能展開第二輪和平談判，但具體時間與層級尚未確定。

阿拉奇此行除訪問巴基斯坦外，亦規劃前往阿曼與俄羅斯，被伊朗媒體稱為「區域巡訪」。目前尚不清楚他是否將與美方官員直接會面，美國白宮亦未證實副總統范斯 (JD Vance) 是否會前往當地參與談判。

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封鎖施壓與談判並行 美伊僵局未解

此次外交動作發生之際，美國正加大對伊朗施壓。川普政府持續推動海上封鎖行動，限制伊朗石油出口，試圖迫使德黑蘭重返談判桌。美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 表示，第二艘航空母艦將於數日內加入封鎖行列。

川普更下令美軍，若發現船隻在荷姆茲海峽布雷，將直接予以擊沉。美方指控伊朗試圖以水雷干擾航道，並攔截多艘試圖規避限制的油輪。該海峽平時承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，如今航運幾近停滯，推升市場對能源供應中斷的憂慮。

油價持續走高，布蘭特原油已升至每桶約 106 美元，本週累計漲幅達 17%，自戰事爆發以來漲幅擴大至 46%。美國汽油價格亦升至每加侖 4 美元以上，創 2022 年以來新高，進一步加劇國內民意壓力。

儘管伊朗曾宣布重新開放航道供商業船隻通行，但在美國未同步解除封鎖下迅速撤回決定。分析指出，封鎖效果仍有限，部分船隻仍持續通行，使伊朗得以延長應對時間，削弱美方施壓成效。

此外，部分川普幕僚認為，強硬言論與社群發文反而降低談判成功機率。伊朗官員亦表示，美方言辭帶有羞辱意味，使德黑蘭更不願妥協。分析人士警告，若封鎖無法迅速見效，恐難迫使伊朗在短期內讓步。

巴基斯坦居中斡旋 民間生活受衝擊

巴基斯坦在此次外交僵局中扮演關鍵中介角色。當地官員透露，美伊雙方近期透過電話密集溝通，突破僵局的可能性升高。不過，美方尚未確認代表團出席時間，而伊朗仍堅持，解除封鎖是重啟談判的前提條件。

近期局勢一度緊繃，美國曾扣押一艘伊朗籍船隻，伊朗則回應扣押兩艘船並對第三艘開火，使衝突升溫。隨後談判進程一度陷入停滯，直到周五才再現轉機跡象。

然而，對伊斯蘭馬巴德居民而言，這場外交博弈已嚴重干擾日常生活。政府為維安大幅限制交通，封閉多條道路與重要區域，法院與學校運作頻頻中斷，部分課程改為線上進行，商業活動亦明顯降溫。

當地民眾表示，生活充滿不確定性，每日需不斷調整行程，包括學校是否開放、道路是否封閉等。律師與教育工作者指出，案件審理與教學安排均受影響，部分案件甚至因法院關閉而延誤。

巴基斯坦目前仍處於國際貨幣基金組織 (IMF) 約 70 億美元的援助計畫下，能源價格上漲與供應鏈受阻進一步加重經濟壓力。分析指出，儘管主辦談判有助提升國際地位，但其代價正逐漸浮現。