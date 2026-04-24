鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 23:30

超微 (Advanced Micro Devices)(AMD-US) 股價周五 (24 日) 盤中大漲逾 14%，儘管公司本身並無重大消息公布，但受英特爾 (INTC-US) 財報與展望帶動，市場重新評估中央處理器 (CPU) 在人工智慧 (AI) 基礎設施中的關鍵地位，激勵相關族群同步走強。

英特爾財測點火！CPU族群受惠 超微盤中股價飆升逾14%(圖：REUTERS/TPG)

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英特爾稍早公布優於預期的財測，顯示企業在建置 AI 算力過程中，對 CPU 需求明顯升溫。此一訊號令華爾街分析師感到意外，並推動資金轉向其他 CPU 製造商。D.A. Davidson 分析師盧里亞 (Gil Luria) 指出，市場原先預期 CPU 將成為下一個瓶頸，但英特爾數據顯示需求已提前爆發，意味 CPU 正重新成為 AI 時代不可或缺的核心基礎。

盧里亞並將超微評等自「中立」上調至「買進」，同時上修 2026 年營收與毛利率預測，並將目標價調高至 375 美元，較前一交易日收盤價仍有約 22% 上行空間。他認為，隨著 AI 代理 (Agentic AI) 應用增加，運算需求逐漸從以圖形處理器 (GPU) 為主，擴展至更廣泛的架構，CPU 需求正快速回溫。

花旗分析師馬利克 (Atif Malik) 亦指出，英特爾目前預估 2026 年伺服器 CPU 出貨量將出現雙位數成長，較半年前僅預期小幅增長大幅上修，顯示整體產業景氣改善。他同樣將英特爾評等調升至「買進」。

市場普遍認為，受惠於 AI 基礎設施支出持續擴張，CPU 製造商與資料中心設備供應商整體基本面同步改善，其中 AMD 被視為主要受惠者之一。Roth 分析師德席爾瓦 (Suji Desilva) 表示，隨著 AI 投資動能擴大，相關企業估值有望向同業看齊，進一步推升股價表現。

不過，也有分析提醒潛在風險。巴克萊分析師歐馬利 (Tom O’Malley) 指出，若英特爾未來市占持續流失，AMD 仍有機會進一步擴大優勢，但相關變數仍取決於產品競爭力與市場需求變化。