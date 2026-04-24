〈美股盤後〉標普那指齊刷歷史新高 英特爾飆近24% 輝達市值重回5兆美元
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
在半導體族群強勢帶動下，標普 500 與那斯達克指數週五 (24 日) 雙雙收在歷史新高，輝達市值重回 5 兆美元大關。英特爾飆近 24%，創下自 1987 年以來的最佳單日表現。
那斯達克指數週五收紅 1.6%，標普 500 指數上漲 0.8%，同步刷收盤新高紀錄。費城半導體指數連續第 18 個交易日上漲，延續自 3 月底以來的強勁升勢。不過，道瓊工業指數卻小跌 79.61 點。
美國司法部宣布終止對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的刑事調查，此舉可能為川普提名人華許 (Kevin Warsh) 接任鋪路，進一步提振市場信心。同時，白宮表示，川普將派遣特使魏科夫 (Steve Witkoff) 和其女婿庫許納 (Jared Kushner) 前往巴基斯坦進行和平談判。
油價週五小幅回落。布蘭特原油期貨跌破每桶 100 美元，美國西德州原油期貨回落至 95 美元附近。
數據顯示，美國消費者信心在 4 月降至歷史低點，密西根大學公布，4 月消費者信心指數終值為 49.8，低於 3 月的 53.3，但整體仍處歷史低檔，反映家庭對通膨壓力與經濟前景的憂慮持續升高。
美股週五 (24 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 上漲 2.41%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.87%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.63%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.49%。
費城半導體族群全面走強。超微 (AMD-US) 暴漲 13.91%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.67%；輝達 (NVDA-US) 大漲 4.32%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.25%；高通 (QCOM-US) 猛升 11.12%；美光 (MU-US) 上漲 3.11%。
台股 ADR 普遍強升。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.17%；日月光 ADR (ASX-US) 急升 7.35%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.30%。
企業新聞
台積電 ADR (TSM-US) 週五勁揚 5.18% 至每股 402.47 美元，折溢價率達 16.04%，換算價 2535.56 元。台灣金管會宣布放寬國內股票型基金與主動式 ETF 的投資限制，將單一個股持股上限由基金淨資產 10% 提高至 25%，市場普遍解讀為「台積電條款」。
英特爾 (INTC-US) 週五暴漲 23.60% 至每股 82.54 美元，在財報優於預期及財測強勁帶動下，該股飆漲並突破 2000 年網路泡沫高點，創下歷史新高。
輝達 (NVDA-US) 收高 4.32% 至每股 208.27 美元，創下近六個月來首收盤新高，市值重返 5 兆美元關卡，穩居全球市值龍頭地位。輝達與英特爾在資料中心與個人電腦領域的合作，加上先前投入 50 億美元持股，進一步放大英特爾上漲帶來的正面效應。
iShares 軟體 ETF (IGV-US) 多日回落後，週五反彈走升超 1.9%，與半導體 ETF (SOXX-US) 週五勁揚超 4.6%。
P&G (PG-US) 週五走升 2.46% 至每股 148.18 美元，P&G 最新財報優於預期，但警告稱，中東戰爭導致油價上漲，可能會在下一財年造成 10 億美元的額外成本。
華爾街分析
Wealth Alliance 執行長 Robert Conzo 點評，無論伊斯蘭堡局勢如何發展，市場大致已將相關衝突影響淡化，整體呈現「視而不見」的態度。市場之所以在戰事壓力下仍展現韌性，主要受到川普積極推動盡快結束戰爭、石油供應衝擊具有歷史上偏短暫的特性，以及財報季開局強勁等因素支撐。
Navy Federal Credit Union 經濟學家 Heather Long 表示，在荷姆茲海峽完全恢復通行且戰事結束前，物價壓力恐持續存在，消費者信心短期內難以明顯回升。
Edward Jones 分析師 Angelo Kourkafas 指出，市場之所以對地緣政治消息與油價波動反應有限，關鍵在於企業獲利成長依然強勁。
展望未來，「七巨頭」中的五家，包括亞馬遜、Alphabet、Meta Platforms 公司、微軟和蘋果將於下週公布最新財報。
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