鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-24 21:40

美股主要指數周五 (24 日) 開盤走高，延續近期反彈走勢，市場對美國與伊朗可能在巴基斯坦重啟談判的預期升溫，帶動風險偏好回升；與此同時，英特爾股價因財報與財測亮眼大幅上漲，進一步推升科技股表現。標普 500 與那斯達克指數同步上揚，油價則回落，顯示市場對能源供應衝擊的憂慮暫時降溫，資金回流風險資產。

截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 190 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 4.0%。台積電 ADR 漲逾 4.7%。

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美股主要指數周五期貨走高，市場對美國與伊朗可能重啟談判的預期升溫，帶動投資人風險偏好回升，加上英特爾財測表現強勁，推升科技股表現，支撐整體市場氣氛。標普 500 指數期貨上漲 0.3%，那斯達克 100 指數期貨勁揚 1.2%。

市場消息指出，伊朗外交部長預計將於週五前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，雙方可能展開第二輪和平談判，儘管具體時間尚未確定，但相關進展已提振市場情緒。與此同時，布蘭特原油漲幅收斂至每桶約 105 美元，顯示市場對供應風險的憂慮略有緩解。

債市方面，在通膨壓力可能隨局勢緩和而降溫的預期下，美國公債價格全面上揚，10 年期公債殖利率下滑 1 個基點至 4.31%。美元指數小跌 0.1%，黃金與比特幣則由跌轉漲，反映資金在避險與風險資產間重新配置。

市場分析指出，人工智慧 (AI) 帶動的成長動能持續支撐半導體族群，相關企業已連續 17 個交易日上漲。投資人普遍認為，伊朗戰事對科技產業的直接衝擊有限，多數企業財報與展望仍優於預期，進一步強化資金對該族群的信心。

歐洲市場方面，德國軟體公司思愛普 (SAP-US) 公布財報後股價上漲 5.5%，緩解市場對 AI 可能衝擊軟體產業的疑慮。然而，泛歐 Stoxx600 指數仍下跌 0.4%，汽車與零售類股承壓，反映市場對中東戰事可能拖累消費信心的擔憂仍未消散。

市場人士表示，儘管近期有關停火與談判的正面消息不斷，但部分利多已反映在資產價格中，且戰事對經濟的實際衝擊可能仍被低估。投資人後續將持續關注美伊談判進展與航運動態，尤其是荷姆茲海峽局勢變化，若緊張情勢再度升高，油價恐維持高檔。

隨著企業財報表現亮眼，特別是科技與半導體產業持續釋出成長訊號，市場焦點正逐步由地緣政治轉向企業基本面。分析師指出，美國在科技領域的領先優勢重新成為支撐股市的重要因素，投資人傾向押注最終仍將出現某種形式的和平協議，進一步穩定市場情緒。

截至台北時間周五（24 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 24.98%，至每股 83.46 美元

英特爾盤前股價大漲近 27%，主因公司第一季財報優於市場預期。英特爾公布經調整每股盈餘為 0.29 美元，營收達 135.8 億美元，雙雙高於 LSEG 調查分析師預估的每股盈餘 0.01 美元與營收 124.2 億美元。此外，公司對第二季的財測亦明顯優於市場預期，進一步提振投資人信心。

寶僑 (PG-US) 早盤股價上漲 4.20%，至每股 150.70 美元

寶僑 (Procter & Gamble) 盤前股價上漲逾 3%，受惠於第三財季財報優於市場預期。公司公布經調整每股盈餘為 1.59 美元，營收達 212.4 億美元，均高於分析師預估的每股盈餘 1.56 美元與營收 205 億美元，顯示消費品需求仍具韌性。

超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 12.29%，至每股 342.84 美元

超微盤前股價勁揚近 12%，主要受到英特爾財報帶動市場對 AI 相關題材信心回升，以及投資機構 DA Davidson 上調評級激勵。該機構指出，英特爾強勁財報可能預示 CPU 業務需求將加速成長，進一步利多整體半導體產業。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

市場短線反彈主要來自談判預期與油價壓力暫緩，但這類利多已多次出現，邊際效應正在下降。若後續談判未有實質進展，或荷姆茲海峽局勢再度升溫，油價仍可能回到主導市場情緒的核心變數。