鉅亨網編譯段智恆 2026-04-25 02:00

根據《彭博》報導，Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US) 周五 (24 日) 宣布，將先行投資 100 億美元於人工智慧 (AI) 新創 Anthropic，並視績效表現再追加最高 300 億美元，進一步深化雙方在 AI 競賽中的合作關係。Anthropic 表示，此次投資以公司估值約 3,500 億美元為基準，與今年 2 月一輪融資時水準相同，不含近期新增資金。

根據協議，Google(GOOGL-US) 將提供資金並支援 Anthropic 大幅擴充運算能力。未來五年內，Google Cloud 預計為 Anthropic 提供約 5GW 算力，後續仍可能進一步擴充。市場指出，該規模相當於可同時供應約 75 萬戶美國家庭用電，顯示 AI 基礎建設需求持續攀升。

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Anthropic 近期募資動作頻頻，主要受旗下 AI 代理工具「Claude Code」爆紅帶動，該產品可大幅提升軟體開發效率，已成為矽谷工程師熱門工具之一。本周稍早，Anthropic 亦宣布獲得亞馬遜 (AMZN-US)50 億美元投資，並保留追加 200 億美元的選項。該公司今年 2 月已完成 300 億美元融資，市場最新估值甚至傳出上看 8,000 億美元。

對 Google 而言，Anthropic 不僅是投資標的，也是其雲端與晶片業務的重要客戶。Google 自研的張量處理器 (TPU) 被視為輝達 (NVDA-US)GPU 之外的重要替代方案，在 AI 算力供應緊張的背景下具備關鍵價值。雙方合作關係可追溯至 2021 年，當時 Anthropic 由前 OpenAI 團隊創立，其執行長阿莫戴 (Dario Amodei) 亦曾任職 Google。

儘管合作關係加深，兩家公司同時也是競爭對手，皆積極開發接近人類能力的 AI 系統，並爭奪企業市場應用場景。市場消息指出，Anthropic 在 AI 程式開發領域已建立領先優勢，甚至吸引部分 Google 工程師採用其工具，引發 Google 內部對競爭地位的關注。

不過，Anthropic 仍面臨潛在風險。美國國防部已將其列為供應鏈風險對象，公司目前正透過法律途徑爭取撤銷該認定。此外，市場亦關注大型科技公司與 AI 新創之間的「循環交易」模式，即同時投資並出售算力資源，可能引發潛在利益衝突與監管疑慮。