鉅亨網編譯段智恆 2026-04-25 01:10

美國司法部 (DOJ) 宣布終止對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的刑事調查後，市場關注迅速轉向接任人選華許 (Kevin Warsh) 及其政策立場。該決定被視為掃除華許確認程序的重要障礙，市場不確定性明顯下降，美元與公債殖利率同步走低，反映投資人重新調整對未來利率路徑的預期。

華爾街：華許偏鴿派 市場押注降息空間擴大

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加拿大帝國商業銀行 (CIBC Capital Markets) 固定收益策略主管巴法姆 (Noah Buffam) 指出，市場將華許視為比鮑爾更偏鴿派的決策者。他分析，華許在近期聽證會上較強調「修剪平均」與「中位數」等通膨指標，而非鮑爾慣用的核心通膨，這些數據通常顯示較低的物價壓力，可能為聯準會提供更大降息空間。

巴法姆進一步表示，市場已開始反映這一預期，短期利率走低、美元轉弱，顯示投資人押注未來政策將更為寬鬆。他指出，利率期貨顯示 12 月會議的利率預期已出現下修，反映市場認為華許可能推動更積極的降息路徑。

Plumb Balanced Fund 投資組合經理普倫布 (Tom Plumb) 則認為，終止調查本身就是降低不確定性的關鍵。他指出，該案原本是華許確認程序的主要阻礙，如今移除後，有助讓聯準會人事安排回到正軌，並提升市場對政策連續性的信心。

市場關注政策風格轉變 波動風險恐升溫

Annex Wealth Management 首席經濟學家雅各布森 (Brian Jacobsen) 表示，隨著調查結束，華許實際上已被市場視為「準主席」，但他未必會完全配合政府立場，未來仍可能出現政策與政治之間的張力。

雅各布森指出，華許主張 Fed 在溝通上採取「少即是多」策略，可能減少政策訊號的明確性，導致市場對決策解讀分歧加大。他認為，未來利率決策公布日的市場波動可能上升，因投資人可依賴的指引減少，增加政策意外帶來的衝擊。

他進一步指出，在資訊透明度降低的情況下，市場可能納入「驚嚇溢價」，即對政策突發轉向的風險提前定價，進而推升整體利率水準的波動幅度。