影子市場押注SpaceX上市首日飆35%！今掛牌市值上看2.4兆美元 樹立大型IPO新標竿
鉅亨網編譯余曉惠
影子市場 (shadow markets) 顯示，投資人正押注 SpaceX(SPCX-US) 上市首日將繳出驚人的漲幅表現，意味著這家由馬斯克領導的火箭、衛星與 AI 公司股價可望上漲至少 35%。
彭博報導，線上券商 IG International 提供的衍生性商品顯示，截至周五 (12 日) 新加坡時間上午，SpaceX 隱含市值約為 2.4 兆美元，較首次公開發行 (IPO) 定價每股 135 美元所對應的 1.77 兆美元估值，高出超過 35%。
另一方面，在加密貨幣交易平台 Hyperliquid 上，與 SpaceX 掛鉤的永續期貨 (perpetual futures) 價格約為 174 美元。這類沒有到期日的合約所隱含的 SpaceX 估值超過 2.2 兆美元。
永續期貨原本已被廣泛用於押注加密貨幣價格走勢，特點是合約可無限期展期，並允許投資人透過借貸放大部位進行交易。過去 24 小時內，SpaceX 永續期貨的成交金額超過 1.43 億美元，目前未平倉部位超過 2.08 億美元。
預測市場也釋出看多訊號，Polymarket 交易者認為，SpaceX 上市首日收盤市值超過 2 兆美元的機率高達 70%。
上述樂觀的定價，凸顯投資人對身處 AI 與太空交集領域的 SpaceX 有強烈需求。
如果 SpaceX 上市首日大漲，對於正準備 IPO 的 OpenAI 與 Anthropic 而言也將是利多消息，這能向投資銀行證明，公開市場有能力接納粗估值達上兆美元的企業，這在幾年前仍被視為是不可思議的規模。
IG International 市場分析師 Fabien Yip 說：「這次 IPO 需求相當強勁，IPO 前 (pre-IPO) 交易市場的關注度也非常高。」
她指出，儘管估值看起來已相當昂貴，但這仍是該平台迄今最受歡迎的 IPO 前交易標的，「如果 IPO 前市場的定價動能得以延續，將為下一波超大型 IPO 樹立標竿。」
不過短期而言，若 SpaceX 上市表現強勁，也可能吸走原本流向「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 以及特斯拉 (TSLA-US) 的部分資金。至於全球與 SpaceX 相關的供應商、同業以及持有其股份的企業，股價則有機會受益。
另據 CNBC 報導，馬斯克領導的 SpaceX 將分配給散戶投資人的 IPO 配售比例低於市場預期。
消息人士指出，SpaceX 計劃將此次 IPO 中略高於 20% 的股份分配給散戶投資人，對象包括海外個人投資人、網路券商客戶以及私人銀行客戶。這個比率低於先前市場預期的約 30%。
延伸閱讀
- 搶不到SpaceX IPO也要上車！亞洲散戶繞道卡位 瘋買供應鏈股與太空ETF
- SpaceX史詩級IPO！預測市場押注：上市首日市值站上2兆美元
- 烏龍還是搶搭便車？維珍銀河SPCE狂飆21% 散戶笑稱：代碼太像SpaceX啦！
- 馬斯克成全球首位「兆美元富豪」！SpaceX創紀錄IPO登場 戴蒙盛讚：我們這個時代的愛迪生
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇