鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-12 14:30

影子市場 (shadow markets) 顯示，投資人正押注 SpaceX(SPCX-US) 上市首日將繳出驚人的漲幅表現，意味著這家由馬斯克領導的火箭、衛星與 AI 公司股價可望上漲至少 35%。

影子市場押注SpaceX上市首日飆35%！今掛牌市值上看2.4兆美元 樹立大型IPO新標竿 (圖:Shutterstock)

彭博報導，線上券商 IG International 提供的衍生性商品顯示，截至周五 (12 日) 新加坡時間上午，SpaceX 隱含市值約為 2.4 兆美元，較首次公開發行 (IPO) 定價每股 135 美元所對應的 1.77 兆美元估值，高出超過 35%。

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另一方面，在加密貨幣交易平台 Hyperliquid 上，與 SpaceX 掛鉤的永續期貨 (perpetual futures) 價格約為 174 美元。這類沒有到期日的合約所隱含的 SpaceX 估值超過 2.2 兆美元。

永續期貨原本已被廣泛用於押注加密貨幣價格走勢，特點是合約可無限期展期，並允許投資人透過借貸放大部位進行交易。過去 24 小時內，SpaceX 永續期貨的成交金額超過 1.43 億美元，目前未平倉部位超過 2.08 億美元。

預測市場也釋出看多訊號，Polymarket 交易者認為，SpaceX 上市首日收盤市值超過 2 兆美元的機率高達 70%。

上述樂觀的定價，凸顯投資人對身處 AI 與太空交集領域的 SpaceX 有強烈需求。

如果 SpaceX 上市首日大漲，對於正準備 IPO 的 OpenAI 與 Anthropic 而言也將是利多消息，這能向投資銀行證明，公開市場有能力接納粗估值達上兆美元的企業，這在幾年前仍被視為是不可思議的規模。

IG International 市場分析師 Fabien Yip 說：「這次 IPO 需求相當強勁，IPO 前 (pre-IPO) 交易市場的關注度也非常高。」

她指出，儘管估值看起來已相當昂貴，但這仍是該平台迄今最受歡迎的 IPO 前交易標的，「如果 IPO 前市場的定價動能得以延續，將為下一波超大型 IPO 樹立標竿。」

不過短期而言，若 SpaceX 上市表現強勁，也可能吸走原本流向「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 以及特斯拉 (TSLA-US) 的部分資金。至於全球與 SpaceX 相關的供應商、同業以及持有其股份的企業，股價則有機會受益。

另據 CNBC 報導，馬斯克領導的 SpaceX 將分配給散戶投資人的 IPO 配售比例低於市場預期。