鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-12 14:50

馬斯克旗下 SpaceX 將在台灣時間今 (12) 日晚間 9 點 30 分以代碼「SPCX」登陸那斯達克全球精選市場，發行價鎖定每股 135 美元，基礎發行 5.56 億股，募資 750 億美元，對應估值約 1.75 兆美元，改寫沙烏地阿美創下的全球 IPO 募資紀錄，上市即躋身美股前十。

SpaceX今夜登陸那斯達克：1.75兆美元估值豪賭 華爾街卻為估值該看齊誰吵翻了天？ (圖:shutterstock)

這不只是一場超級 IPO，更是一場圍繞「太空算力基建」新敘事的資本對賭。樂觀者視其為跨時代突破，悲觀者直指「AI 泡沫破裂前的緊急套現」。

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市場從未如此撕裂，深圳一家私募基金合夥人周明稱「美股史上從未見過分歧這麼大的 IPO，海外策略分析師周濤預測，受 FOMO 情緒 + 狹小流通盤 + 被動買盤三重推動，SpaceX 短期內可能被爆炒至 2 兆美元市值，但這很可能成為未來幾年的天花板。

SpaceX 流通股極少，因首批自由流通股比例低，馬斯克更將 30% 新股份額定向分配給散戶，鐵粉湧入極易拉抬股價。

此外，那斯達克修改規則，SpaceX 上市第 15 個交易日即可強制納入那斯達克 100 指數，量化與被動基金被迫建倉。一年鎖定期過後，早期機構、內部人巨量原始股解禁，疊加脆弱的 AI 敘事，極易引發踩踏。

更現實的壓力來自財報。招股書顯示，SpaceX 今年 Q1 淨虧損 42.8 億美元，AI 業務單季營業虧損約 25 億美元，全公司幾乎靠星鏈衛星網路撐起現金流。

矽谷 AI 新創公司負責人 Jacky 指出，馬斯克試圖透過收縮基模研發、對外出租 Colossus 算力中心止血，但這是把雙刃劍。「若削減核心 AI 研發，SpaceX 會淪為算力租賃中間商，微薄差價撐不起兆級市值。」



今年 2 月，SpaceX 以全股票方式併購旗下 AI 公司 xAI，連帶 Grok 大模型與 X 平台的 AI 業務並表，使得招股書畫風驟變，SpaceX 變得不再是航天製造商，而是全球首個「太空級通用 AI 基礎設施公司」。

中國券商海外研究部分析師張曉暉解讀指出，這是一套三級跳循環：負責運力，把晶片、伺服器送上天的星艦 / 火箭；搶佔低軌道與頻段，建太空資訊大管道的星鏈；未來將 GPU 機架裝進數萬顆衛星，利用太空太陽能 + 熱輻射，直接在軌訓練大模型的軌道資料中心。

透過合併，SpaceX 估值錨點從傳統航天 / 通信股跳躍至英偉達、微軟等前沿 AI 基建級。

不過，中國科技股分析師陸遠提醒，太空資料中心仍有硬傷。真空無法風冷 / 水冷，只能靠緩慢熱輻射，GPU 開機數秒可能燒毀衛星；宇宙射線也會導致數據出錯，軍工抗輻晶片算力又倒退十幾年。物理規律不解決，太空 AI 基建恐停留在 PPT 簡報檔。

過去，華爾街對 SpaceX 多用分部估值法 (運力 + 網路 + 算力相加)，總值約 8000 億至 9000 億美元，馬斯克想用乘法效應循環說服市場。



SpaceX 搶在 2026 年夏天 IPO，本質是地面算力軍備競賽撞牆的折射。微軟、亞馬遜、谷歌、Meta 四大巨頭 2026 年資本支出預計衝上 7250 億美元，是 2024 年的兩倍多，錢全砸向 AI 算力，但地球表面資料中心正面臨土地、電網、能源三重物理瓶頸，火電 / 核電擴容追不上 GPU 指數級增長。

馬斯克在招股書裡畫的「太空軌道資料中心 + 無遮擋太陽能」，精準擊中矽谷與華爾街的焦慮，把算力搬到天上，繞開地面能源土地天花板，但這張大餅需要更多錢燒。

更微妙的是地緣與政治敘事。川普幕僚團隊將 SpaceX 包裝成「新世紀甘迺迪登月計畫」，擬撥款 1750 億美元，其中 70% 流向太空 AI 基建賽道，SpaceX 處於斷崖式領先。「在這種邏輯下，不到 2 兆的估值反被部分多頭視為低估。」

但今年美股表面繁榮，AI 泡沫體量已是 2000 年網路泡沫 10 倍以上，整個行業仍在「巨頭投錢→AI 廠商買雲→雲巨頭買輝達→財報刺激股價」的內循環裡擊鼓傳花。

隨著上市鐘聲即將敲響，貝萊德等機構已申購超過 50 億美元，散戶認購突破 700 億美元，奧本海默給出 190 美元目標價，新街研究看 165 美元，對標 OpenAI/Anthropic 的基礎設施溢價，但《大賣空》原型之一的 Steve Eisman 提醒，SpaceX 資本支出佔收入比從 42% 飆至 215%，xAI 每季燒 25 億美元，「全壓 AI 上太空」的資本密集度，正在考驗市場耐心。