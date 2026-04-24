鉅亨網新聞中心 2026-04-24 08:40

數萬名三星電子員工周四（23 日）在首爾南部的工廠園區舉行大規模集會，抗議目前的薪資待遇與獎金制度。工會方面明確表示，若資方無法滿足其訴求，計畫將於 5 月 21 日發起為期 18 天的罷工行動，預計參與人數將高達 4 萬人。

此次勞資對立的核心在於與競爭對手 SK 海力士（SK Hynix）的待遇差距。自 2022 年底人工智熱潮興起以來，SK 海力士憑藉其在高頻寬記憶體（HBM）領域的領先地位，向輝達 (NVDA-US) 等大客戶大量供貨，業績與福利隨之水漲船高。

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薪酬落差引發不滿 SK 海力士福利成為導火線

根據內部員工透露，三星與 SK 海力士之間的薪資與獎金落差，已成為人才流失的主要導因。據統計，三星晶片部門員工 2025 年的預計獎金約為 3,800 萬韓元，僅為 SK 海力士同職等員工的三分之一。

這種巨大的心理落差導致三星工會成員人數激增，目前已突破 9 萬名，占三星韓國員工總數的 70% 以上，顯示基層員工對現狀的普遍不滿。

獎金上限與利潤分配成焦點

工會提出的改革要求相當具體，主要包括取消目前設定為基本年薪 50% 的獎金上限。工會官員指出，SK 海力士已同意取消相關上限，三星應採取同樣措施以維持競爭力。此外，工會要求將公司年度營業利潤的 15% 作為獎金發放，並調升 7% 的基本薪資。

然而，三星管理層目前僅承諾發放營業利潤的 10% 作為績效獎金，並提供額外資金，但對於取消獎金上限等核心訴求仍持拒絕態度。雙方在利潤分享機制上的認知落差，使得協商陷入死胡同。

全球半導體鏈產能停擺與信任危機

若這場規模空前的罷工成真，極可能重創三星電子的生產進度。管理層憂心忡忡地指出，半導體製造具備極高的連續性，即便是短暫的停產，也可能導致向客戶發貨延遲，進而推高全球晶片市場價格。

更嚴重的是，生產穩定性的動搖將損害客戶對三星的長期信任，這種品牌商譽的損失往往需要數年時間才能修復。