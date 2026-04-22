特斯拉財報倒數！AI與Robotaxi成關鍵 華爾街警告「願景與執行落差擴大」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-22 13:12

特斯拉財報倒數！AI與Robotaxi成關鍵。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，特斯拉預計於週三（22 日）盤後公布 2026 年第一季財報。公司執行長馬斯克也將說明公司核心發展方向，包括 AI 技術與無人駕駛計程車 Robotaxi 的布局。

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此外，投資人亦關注特斯拉對 AI 新創 xAI 的投資效益，以及是否會釋出與 SpaceX 整併的相關訊號。

華爾街預估，特斯拉第一季營收將達 222.7 億美元，高於去年同期的 193.4 億美元；每股盈餘（EPS）預估為 0.25 美元，高於 2025 年第一季的 0.12 美元。

然而，公司稍早公布的交車數據表現不如預期，2026 年前三個月共交付 35 萬 8023 輛電動車，雖年增 6%，但低於分析師預期的 37 萬 2160 輛。

股價方面，特斯拉今年以來表現疲弱，年初至今已下跌約 12%，在科技巨頭「七巨頭」中表現墊底。

華爾街頂級分析師的看法

市場對特斯拉未來走向分歧明顯。投資機構 Wedbush 分析師、長期看多特斯拉的 Dan Ives 指出，AI 與 Robotaxi 仍將是本次財報會議焦點。

他認為，市場正處於關鍵十字路口，多空雙方對 AI 時代成形速度看法分歧。該機構維持特斯拉「優於大盤」評級，目標價 600 美元，並預期公司將進一步說明其 20 億美元投資 xAI 的戰略意義。

分析師認為，在資本支出倍增、自由現金流轉負的情況下，特斯拉若能證明無人監督自駕技術具備擴展性，將有助於支撐公司估值。該機構給予目標價 415 美元。

美國銀行 (BAC-US) 則看好 Robotaxi 商機，指出特斯拉已在達拉斯與休士頓擴展車隊，顯示其自動駕駛布局持續推進。

該機構認為，自動駕駛汽車市場規模將超過 1 兆美元，競爭亦日益激烈，包括 Uber (UBER-US) 與 Lucid(LCID-US) 、Rivian(RIVN-US) 合作，以及 Waymo 持續擴張。

美銀維持「買進」評級，目標價 460 美元，並認為特斯拉正處於自動駕駛技術變現的早期階段，同時市場也期待特斯拉人形機器人「Optimus」及平價電動車的最新進展。

相較之下，Jefferies 態度較為保守。該機構雖將目標價由 300 美元上調至 350 美元，但指出公司中期成長動能仍顯疲弱。