鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 14:00

特斯拉戰略轉型邁出標誌性一步，週四 (21 日) 正式完成最後一批 Model S 和 Model X 簽名版下線，宣告這兩款開啟全球電動化浪潮的傳奇車型正式退役。

特斯拉副總裁陶琳週四中午在微博表示，馬斯克與簽名版車主共同見證了此一時刻，這條承載技術奠基任務的產線將很快改造為人形機器人專用產線，「承擔人工智慧時代裡更重要的任務」。

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早在今年 1 月 29 日財報電話會議上，馬斯克就已預告將於今年第二季末停產雙雄，將產能轉向人 AI 與機器人領域。

特斯拉也承諾，現有 Model S/X 車主至少能持續獲得零組件與軟體更新支援至 2032 年。

馬斯克在絕版車交付儀式致詞時感性地說：「這兩款車是以愛鑄就的作品，團隊連用戶看不見的細節都傾注了熱情，它們定義的智慧座艙與輔助駕駛已成為產業底層範式。」

隨著傳奇車系落幕，加州弗里蒙特工廠的 Model S/X 產線預計在 4 個月內完成拆除與重構，轉型為 Optimus 人形機器人專線，規劃年產能達 100 萬台；同時德州工廠也正籌備第二代產線，長期目標直指千萬台級別。

人形機器人被馬斯克視為潛在規模超越電車的核心戰略產品，憑藉與車輛同源的電池、電機及 AI 技術，目標是成為具工業級可靠性的通用機種，替代重複危險勞動。