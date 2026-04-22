鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-22 16:15

知情人士表示，人工智慧（AI）公司 OpenAI 計劃向一家與私募股權公司成立的新合資企業，投資高達 15 億美元。

《路透》引述《金融時報》週三（22 日）報導指出，OpenAI 將先行注資 5 億美元股權，進入內部代號「DeployCo」的合資企業。在 5 月初完成的新一輪融資中，預計該企業估值將達 100 億美元。

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DeployCo 在美國德拉瓦州登記為有限責任公司，據報導其設立目的在於加速推廣 OpenAI 的工作場所工具，是該公司深入企業市場戰略的核心環節。據報，OpenAI 也將在 DeployCo 持有超級投票權股份。

在投資條件方面，私募股權方承諾投資 DeployCo 的期限為五年，OpenAI 並保證每年提供 17.5% 的固定回報。

同時，OpenAI 還擁有在未來追加 10 億美元的選擇權。包括 TPG、貝恩資本（Bain Capital）、安宏資本（Advent International）、布魯克非資產管理（Brookfield Asset Management）以及 Goanna Capital 在內的投資者，則將共同投入另外 40 億美元。

《路透》表示其目前尚未能獨立查證上述報導，OpenAI 及各私募股權公司均未即時回應置評請求。

不過，《路透》今年 3 月曾報導，OpenAI 與競爭對手 Anthropic 近期皆積極接觸私募股權基金，因這些機構掌控大量企業資源，對企業在軟體與 AI 領域的支出具有關鍵影響力。